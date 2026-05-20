Три месяца музыки, танцев и мастер-классов. В Сириусе и на «Роза Хутор» стартует летний фестиваль искусств для детей и молодежи

2 июня фестивальные события стартуют на площадках «Роза Хутор». В концертном комплексе «Роза Холл» театр «Астана Балет» покажет национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Спектакль основан на легендах о кочевом народе, чей образ раскрывается через танцевальные миниатюры. Этнографические мотивы, традиционная хореография и современные балетмейстерские решения дополнены выразительными костюмами и визуальными эффектами.

«На фестиваль приедут уникальные педагоги, а уникальный экспертный совет все годы работы «Сириуса» создавал инфраструктурные программы в интересах тех, кто очень рано выбирает для себя сферу искусства, как профессиональную», — отметила Шмелева.

Откроется фестиваль 1 июня. В концертном центре «Сириус» выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В его программе — увертюра, оперная сюита, виртуозная пьеса для солиста с оркестром и инструментальный концерт.

Летом на федеральной территории Сириус и в горном курорте «Роза Хутор» пройдет масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи. Как сообщила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, программа будет красивой и насыщенной.

«Афиша фестиваля отражает ту последовательную политику наших стран, которая выстраивает единое творческое пространство для нашей молодежи. Фактически Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, где благодаря совместному решению президентов наших стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева внедрена полноформатная модель образовательного центра «Сириус», — отметила Шмелева.

Организаторы планируют сделать Международный фестиваль искусств для детей и молодежи ежегодным. Он будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.

«Поэтому мы, развивая и советский, и лучший российский опыт, объединяем и педагогов, и профессиональные школы, и тех, кто еще только делает первые шаги в творческой профессии», — отметила Шмелева.

Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения. В рамках фестиваля впервые опробуют совместные методические форматы для педагогов-музыкантов из российских регионов и стран-партнеров: мастер-классы, открытые репетиции и педагогические дискуссии.

«Идея была передать в «Сириусе» импульс профессионализма, импульс увлеченности музыкой, любви к ней. И вот это соединение душ и личности молодого поколения, я думаю, даст невероятный результат», — отметил генеральный директор Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист России Алексей Шалашов.

Кроме того, музыканты оркестра в течение 12 дней станут наставниками для юных исполнителей из разных регионов России в рамках уже шестой «Симфонической академии». Это совместный многолетний проект фонда «Талант и успех» и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Итогом станет выступление юных музыкантов в составе оркестра в концертном центре «Сириус» 10 и 12 июня.

Выступления, мастер-классы, просветительские мероприятия и этнопрограммы пройдут на нескольких площадках: в многофункциональном комплексе «Роза Холл», на открытой сцене интерактивного этнопарка «Моя Россия» и на площади «Роза Хутор».

«На самом деле музыка в горах — это всегда потрясающие эмоции и у исполнителей, и у зрителей! Курорт принимает более 1,5 млн человек в год. Большинство приезжает в горы на «Роза Хутор» для активного отдыха, для занятий спортом. Создание нового культурного пространства откроет курорт для новой аудитории, и мы будем всячески поддерживать проект», — рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Все события будут доступны для гостей курорта — семей с детьми, для которых встреча с живым искусством в горной среде станет уникальным опытом.

«Большая часть концертов в «Роза Хутор» пройдет на территории Роза Долины, возле горной реки, которая создает свою неповторимую среду. Перед зрителями откроются виды хребта Аибга. Вместе с прекрасной музыкой пространство объединится во что-то незабываемое и для наших сотрудников, и для наших гостей», — отметил Нестеров.

Среди участников фестиваля — солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, которые выступят с коллективами из Казахстана и Бразилии, академия танца «Сангит Натак» из Индии, Фонд классического индийского танца «Пратибхи Пралад», Молодежный симфонический оркестр «Бахия» из Сальвадора, а также российские молодежные оркестры — Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Уральский молодежный симфонический оркестр. Помимо этого, в фестивале примут участие представители театров «Астана Опера», «Астана Балет» и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Наряду с концертной программой фестиваль предложит образовательные и экологические проекты для молодежи, педагогов и руководителей организаций культуры. Гостей ждут студенческие спектакли и мастер-классы педагогов ГИТИСа, ярмарка ремесел, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы.

Стоит отметить, что «Роза Хутор» регулярно проводит масштабные фестивали. Среди них — спортивно-музыкальные «Розафест» и New Star Camp, фестиваль классической музыки «Роза Хутор. Классика», фестиваль бега по пересеченной местности Rosa Wild Fest, фестиваль научного кино «ФанкУикенд», Polyana Local Market, фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и многие другие. Новый летний фестиваль искусств органично дополнит эту насыщенную событийную афишу.