В Ростове-на-Дону при поддержке Сбера стартовала серия инклюзивных мастер-классов «Добрый художник»

В минувшую субботу на базе ростовского инклюзивного пространства «Теплица. Бережно» состоялся креативный мастер-класс «Добрый художник». Мероприятие прошло в рамках проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды», который в прошлом году стал победителем грантового конкурса социальных проектов Сбера. Участниками творческого дня стали дети с особенностями здоровья — подопечные благотворительного фонда «Я есть» вместе с родителями, а также волонтеры и сотрудники банка.

Программа включала лекторий, посвященный донским художникам. Вдохновленные рассказом, на мастер-классах дети и взрослые отражали новые идеи в своих работах. Под руководством опытных наставников они работали в самых разных техниках: рисовали пастелью и акрилом, создавали линогравюры с изображением лошадей донской породы, осваивали азы выжигания и барельефа. Центральным событием стал общий мастер-класс по созданию большой коллективной картины.

Автор проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» Мария Бондаренко рассказала, что грантовый конкурс позволил воплотить не только ее задумку, но и мечты целой команды волонтеров: «Видеть улыбки детей и их увлеченность, наблюдать, с каким старанием они творят, — это и есть наш главный результат».

Все работы, созданные участниками мастер-класса «Добрый художник», представят на итоговой выставке. Организаторы уверены, что признание и видимые результаты творчества ребят станут для них важным этапом поддержки и вдохновения.