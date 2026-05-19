В Ростове-на-Дону при поддержке Сбера стартовала серия инклюзивных мастер-классов «Добрый художник»
В творческих мероприятиях участвуют дети с особенностями здоровья, волонтеры и сотрудники банка
В минувшую субботу на базе ростовского инклюзивного пространства «Теплица. Бережно» состоялся креативный мастер-класс «Добрый художник». Мероприятие прошло в рамках проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды», который в прошлом году стал победителем грантового конкурса социальных проектов Сбера. Участниками творческого дня стали дети с особенностями здоровья — подопечные благотворительного фонда «Я есть» вместе с родителями, а также волонтеры и сотрудники банка.
Программа включала лекторий, посвященный донским художникам. Вдохновленные рассказом, на мастер-классах дети и взрослые отражали новые идеи в своих работах. Под руководством опытных наставников они работали в самых разных техниках: рисовали пастелью и акрилом, создавали линогравюры с изображением лошадей донской породы, осваивали азы выжигания и барельефа. Центральным событием стал общий мастер-класс по созданию большой коллективной картины.
Автор проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» Мария Бондаренко рассказала, что грантовый конкурс позволил воплотить не только ее задумку, но и мечты целой команды волонтеров: «Видеть улыбки детей и их увлеченность, наблюдать, с каким старанием они творят, — это и есть наш главный результат».
Все работы, созданные участниками мастер-класса «Добрый художник», представят на итоговой выставке. Организаторы уверены, что признание и видимые результаты творчества ребят станут для них важным этапом поддержки и вдохновения.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, поддержка волонтерства — часть корпоративной культуры Сбера: «В команде Ростовского отделения порядка 500 волонтеров ежегодно реализуют десятки собственных проектов и участвуют в жизни региона. Важным направлением является инклюзивное волонтерство. Мы активно поддерживаем проекты, в которых участвуют дети с особенностями здоровья, создавая для них пространство для творчества, общения и развития.
Ежегодный грантовый конкурс социальных проектов с общим фондом в размере 7,5 млн рублей в Сбере существует уже более двух лет. Проект «Солнце на ладони» стал одним из шести победителей конкурса от команды Юго-Западного банка в прошлом году. Он вырос из волонтерской инициативы по сохранению и популяризации донской породы лошадей, и сегодня развивается в сторону инклюзии. Финансирование позволило масштабировать инициативу: сейчас в нее вовлечено более 100 детей и четыре некоммерческие организации.
