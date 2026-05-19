Эксперты напомнили о правилах хранения и продажи инсектицидов
Условия хранения и реализации препаратов должны быть максимально безопасны для людей и окружающей среды
Инсектициды — препараты, предназначенные для уничтожения, отпугивания или подавления насекомых-вредителей. Они относятся к отравляющим веществам сильного воздействия. Поэтому, собираясь продавать товары из данной категории, необходимо найти надежного поставщика (например, Bayer Crop Science), а также организовать безопасное хранение и продажу химической продукции.
Эксперты напоминают об основных требованиях ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»:
- Реализация инсектицидов на первых этажах жилых домов запрещена.
- В торговом зале пестициды группируются по назначению: агрохимикаты не могут храниться вблизи продуктов и непродовольственных товаров.
- Упаковка должна быть целостной: поврежденную тару необходимо переупаковать и отправить поставщику, поскольку продавать товар с деформированной упаковкой незаконно.
- Обязательно наличие лицензии, инструкции по применению и прочей документации, которая подтверждает соответствие химикатов существующим требованиям.
- Продукция должна быть классифицирована по уровню опасности и зарегистрирована на государственном уровне.
- Запрещено оставлять химические вещества в рассыпанном или пролитом состоянии — загрязненные места необходимо очистить с помощью растворов, указанных в инструкции.
- Необходимо предоставлять покупателям всю информацию о товаре, включая алгоритм оказания первой помощи.
Нарушение режима хранения способно привести к тому, что действующие вещества перестанут быть активными, а срок годности истечет раньше времени. Идеальными условиями будут:
- сухое, хорошо вентилируемое помещение,
- температура от +5 до +25 °C,
- относительная влажность до 60–80%,
- отсутствие прямых солнечных лучей.
В торговых залах пестициды размещаются на закрытых стеллажах или в застекленных витринах. Такая мера защитит от случайного повреждения упаковки и несанкционированного доступа к опасным веществам. Для удобства покупателей рекомендуется выложить товар, сгруппировав его по категориям.
