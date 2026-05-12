Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам четырех месяцев 2026 года вырос в 1,4 раза и на 1 мая составил 84,1 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 16,3 млрд рублей.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать больше подробностей можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.