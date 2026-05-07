«Растет спрос на вторичное жилье». Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по объему выданной ипотеки

  © Фото standret с сайта https://www.magnific.com
Как подсчитали аналитики ВТБ, за четыре месяца 2026 года жители региона оформили ипотеку на 4,9 млрд рублей

По данным ВТБ, Краснодарский край входит в топ-5 регионов по объему выдач ипотечных кредитов, и спрос на ипотеку сохраняется на уровне прошлого года. За первые четыре месяца 2026 года банк оформил на Кубани более 900 жилищных кредитов на сумму более 4,9 млрд рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин, снижение ставок стало руководством к действию для тех, кто откладывал покупку жилья: «Только в апреле 2026 года ВТБ предоставил жителям Краснодарского края 258 ипотечных кредитов почти на 1,4 млрд рублей. Тенденция на рынке ипотеки этого года — восстановление спроса на вторичное жилье».

Всего в апреле банки выдали ипотеку на сумму порядка 360 млрд рублей — это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. За четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья около 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем за аналогичный период 2025-го. По мнению аналитиков, на устойчивый спрос на ипотеку влияет постепенное смягчение политики ЦБ и снижение рыночных ставок.

