«Растет спрос на вторичное жилье». Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по объему выданной ипотеки

По данным ВТБ, Краснодарский край входит в топ-5 регионов по объему выдач ипотечных кредитов, и спрос на ипотеку сохраняется на уровне прошлого года. За первые четыре месяца 2026 года банк оформил на Кубани более 900 жилищных кредитов на сумму более 4,9 млрд рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин, снижение ставок стало руководством к действию для тех, кто откладывал покупку жилья: «Только в апреле 2026 года ВТБ предоставил жителям Краснодарского края 258 ипотечных кредитов почти на 1,4 млрд рублей. Тенденция на рынке ипотеки этого года — восстановление спроса на вторичное жилье».