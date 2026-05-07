В Краснодаре Уралсиб провел лекцию для студентов филиала РЭУ имени Плеханова

5 мая Уралсиб провел лекцию для студентов краснодарского филиала РЭУ имени Плеханова, посвященную финансовой безопасности и профилактике дропперства в молодежной среде

Сотрудники Уралсиба рассказали студентам о способах распознавания мошеннических операций, о путях вовлечения злоумышленниками молодых людей в преступные схемы по переводу, обналичиванию или транзиту денежных средств под видом безобидной «подработки», а также о юридических последствиях таких действий. Мероприятие завершилось практическим занятием и викториной. Самые активные участники и победители получили фирменные подарки от банка.

«Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности среди школьников и студентов. Мы верим, что они помогают молодым людям стать более самостоятельными, уверенными и защищенными в финансовых вопросах. Помимо навыка рационального использования личных финансов, большое внимание уделяется вопросам защиты своих данных и умению распознавать мошеннические схемы», — отметила исполнительный директор Макрорегиона ЮГ ПАО «Банк Уралсиб» Ирина Зуй.



С начала 2026 года сотрудники Уралсиба посетили более 80 учебных заведений Краснодара и края. Как правило, в ходе таких мероприятий эксперты банка дают рекомендации по защите личных средств и подробно разбирают реальные ситуации из жизни.