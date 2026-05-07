В Краснодаре Уралсиб провел лекцию для студентов филиала РЭУ имени Плеханова

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKLb
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

5 мая Уралсиб провел лекцию для студентов краснодарского филиала РЭУ имени Плеханова, посвященную финансовой безопасности и профилактике дропперства в молодежной среде

Сотрудники Уралсиба рассказали студентам о способах распознавания мошеннических операций, о путях вовлечения злоумышленниками молодых людей в преступные схемы по переводу, обналичиванию или транзиту денежных средств под видом безобидной «подработки», а также о юридических последствиях таких действий. Мероприятие завершилось практическим занятием и викториной. Самые активные участники и победители получили фирменные подарки от банка.

Читайте также:

«Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности среди школьников и студентов. Мы верим, что они помогают молодым людям стать более самостоятельными, уверенными и защищенными в финансовых вопросах. Помимо навыка рационального использования личных финансов, большое внимание уделяется вопросам защиты своих данных и умению распознавать мошеннические схемы», — отметила исполнительный директор Макрорегиона ЮГ ПАО «Банк Уралсиб» Ирина Зуй.

С начала 2026 года сотрудники Уралсиба посетили более 80 учебных заведений Краснодара и края. Как правило, в ходе таких мероприятий эксперты банка дают рекомендации по защите личных средств и подробно разбирают реальные ситуации из жизни. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 года.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Краснодар Лекции РЭУ им. Плеханова Студенты Уралсиб Финансы Экономика

Новости

«Генеральная репетиция лета». На майские праздники в Краснодарский край придет 24-градусная жара
Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Парад Победы в Краснодаре состоится. Ранее власти говорили, что его не будет
В Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. Что с прогулками?
40% опрошенных россиян активно пользуются VPN
Мазутное пятно из Туапсе достигло пляжей Гизель-Дере. Экологи предупреждали об этом

Лента новостей

Реклама на сайте