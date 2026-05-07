Кинопоказы, экскурсии, концерты, выставки, полевая кухня. «Роза Хутор» с размахом отметит День Победы

Реклама
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

От «песенных привалов» до восхождения к перевалу Псеашха: полная афиша Дня Победы в горах Сочи

Курорт «Роза Хутор» подготовил масштабную программу к 9 Мая. Гостей ждут бесплатные кинопоказы, тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия», живая музыка на главной площади Роза Долины и трогательные памятные акции. Празднование развернется сразу на нескольких площадках — от подножия до Горной Олимпийской деревни.

Программа в этнопарке «Моя Россия» уже стартовала и продлится до 11 мая. Ежедневно здесь проходят тематические прогулки «Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов» — сеансы в 12:00 и 15:00. Но главная фишка — инсталляция, на которой каждый желающий может написать слова благодарности ветеранам или рассказать историю своих родных, переживших войну.

9 мая в 14:00 там пройдет праздничный концерт, а в 13:30 и 15:30 — «песенные привалы», где можно исполнить композиции военных лет. С 12:00 до 17:00 в кафе-пельменной «Сибирь» всех будут угощать солдатской кашей.

9 мая с 11:00 до 18:00 в Роза Долине на площади у Ратуши развернется настоящий музыкальный марафон. Гостей ждут выступления ансамбля «Звонница» и кавер-групп, тематические диджей-сеты, раздача георгиевских лент.

На Романовом мосту откроется выставка фотографий ветеранов — это личные снимки из семей сотрудников самого курорта. А повара ресторана «Дичь» приготовят 1500 порций настоящей солдатской каши.

В Горной Олимпийской деревне сделали акцент на современном звучании Победы. Гостей ждет специальный диджей-сет и выступление группы «Трио Ва-банк». А на террасе ресторана «Берлога» откроется своя полевая кухня.

Кульминацией дня станет открытый показ фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» о событиях битвы за Кавказ. Картину сняли по инициативе курорта «Роза Хутор». Показ состоится 9 мая в 18:00 в Горном клубе «Спорт-Марафон».

Школьники получат гранты на экспедиции к местам боев за перевалы:

«В годы Великой Отечественной буквально в нескольких километрах от нынешней территории курорта шли бои за Кавказ. Немецкие войска пытались прорваться через перевалы Главного Кавказского хребта к Черноморскому побережью. Горные стрелки, пограничники, разведчики и простые бойцы удерживали рубежи, не позволяя противнику выйти к Черному морю и югу страны. 9 мая сотрудники «Роза Хутор» совершат восхождение к лагерю «Холодный» — месту ожесточенных боев за перевал Псеашха — и возложат цветы к обелиску павшим воинам», — рассказали на курорте.

Вместе с администрацией Краснополянского поселкового округа сотрудники «Роза Хутор» лично поздравят ветеранов, вручат подарки и примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле в поселке Красная Поляна.

Для ветеранов и участников боевых действий — современных защитников Отечества — 9 мая будут действовать специальные тарифы курорта. Например, стоимость прогулочного билета, который включает подъем на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъемниках «Эдельвейс» и «Волчья скала» и посещение Музея археологии, составит символический один рубль. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Приобрести прогулочные билеты по специальным тарифам можно в кассах курорта при предъявлении удостоверения ветерана или справки участника боевых действий.

Как писали Юга.ру, форум недвижимости «Движение» пройдет на «Роза Хутор» с 16 по 19 июня.

Афиша Курорты и туризм отдых Праздники Развлечения Роза Хутор События Сочи

Новости

Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Парад Победы в Краснодаре состоится. Ранее власти говорили, что его не будет
В Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. Что с прогулками?
40% опрошенных россиян активно пользуются VPN
Мазутное пятно из Туапсе достигло пляжей Гизель-Дере. Экологи предупреждали об этом
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет

Лента новостей

Реклама на сайте