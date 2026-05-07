Кинопоказы, экскурсии, концерты, выставки, полевая кухня. «Роза Хутор» с размахом отметит День Победы
От «песенных привалов» до восхождения к перевалу Псеашха: полная афиша Дня Победы в горах Сочи
Курорт «Роза Хутор» подготовил масштабную программу к 9 Мая. Гостей ждут бесплатные кинопоказы, тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия», живая музыка на главной площади Роза Долины и трогательные памятные акции. Празднование развернется сразу на нескольких площадках — от подножия до Горной Олимпийской деревни.
Программа в этнопарке «Моя Россия» уже стартовала и продлится до 11 мая. Ежедневно здесь проходят тематические прогулки «Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов» — сеансы в 12:00 и 15:00. Но главная фишка — инсталляция, на которой каждый желающий может написать слова благодарности ветеранам или рассказать историю своих родных, переживших войну.
9 мая в 14:00 там пройдет праздничный концерт, а в 13:30 и 15:30 — «песенные привалы», где можно исполнить композиции военных лет. С 12:00 до 17:00 в кафе-пельменной «Сибирь» всех будут угощать солдатской кашей.
9 мая с 11:00 до 18:00 в Роза Долине на площади у Ратуши развернется настоящий музыкальный марафон. Гостей ждут выступления ансамбля «Звонница» и кавер-групп, тематические диджей-сеты, раздача георгиевских лент.
На Романовом мосту откроется выставка фотографий ветеранов — это личные снимки из семей сотрудников самого курорта. А повара ресторана «Дичь» приготовят 1500 порций настоящей солдатской каши.
В Горной Олимпийской деревне сделали акцент на современном звучании Победы. Гостей ждет специальный диджей-сет и выступление группы «Трио Ва-банк». А на террасе ресторана «Берлога» откроется своя полевая кухня.
Кульминацией дня станет открытый показ фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» о событиях битвы за Кавказ. Картину сняли по инициативе курорта «Роза Хутор». Показ состоится 9 мая в 18:00 в Горном клубе «Спорт-Марафон».
Школьники получат гранты на экспедиции к местам боев за перевалы:
«В годы Великой Отечественной буквально в нескольких километрах от нынешней территории курорта шли бои за Кавказ. Немецкие войска пытались прорваться через перевалы Главного Кавказского хребта к Черноморскому побережью. Горные стрелки, пограничники, разведчики и простые бойцы удерживали рубежи, не позволяя противнику выйти к Черному морю и югу страны. 9 мая сотрудники «Роза Хутор» совершат восхождение к лагерю «Холодный» — месту ожесточенных боев за перевал Псеашха — и возложат цветы к обелиску павшим воинам», — рассказали на курорте.
Вместе с администрацией Краснополянского поселкового округа сотрудники «Роза Хутор» лично поздравят ветеранов, вручат подарки и примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле в поселке Красная Поляна.
Для ветеранов и участников боевых действий — современных защитников Отечества — 9 мая будут действовать специальные тарифы курорта. Например, стоимость прогулочного билета, который включает подъем на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъемниках «Эдельвейс» и «Волчья скала» и посещение Музея археологии, составит символический один рубль. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет.
Приобрести прогулочные билеты по специальным тарифам можно в кассах курорта при предъявлении удостоверения ветерана или справки участника боевых действий.
Как писали Юга.ру, форум недвижимости «Движение» пройдет на «Роза Хутор» с 16 по 19 июня.