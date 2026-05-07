Кинопоказы, экскурсии, концерты, выставки, полевая кухня. «Роза Хутор» с размахом отметит День Победы

От «песенных привалов» до восхождения к перевалу Псеашха: полная афиша Дня Победы в горах Сочи

Курорт «Роза Хутор» подготовил масштабную программу к 9 Мая. Гостей ждут бесплатные кинопоказы, тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия», живая музыка на главной площади Роза Долины и трогательные памятные акции. Празднование развернется сразу на нескольких площадках — от подножия до Горной Олимпийской деревни.

Программа в этнопарке «Моя Россия» уже стартовала и продлится до 11 мая. Ежедневно здесь проходят тематические прогулки «Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов» — сеансы в 12:00 и 15:00. Но главная фишка — инсталляция, на которой каждый желающий может написать слова благодарности ветеранам или рассказать историю своих родных, переживших войну.

9 мая в 14:00 там пройдет праздничный концерт, а в 13:30 и 15:30 — «песенные привалы», где можно исполнить композиции военных лет. С 12:00 до 17:00 в кафе-пельменной «Сибирь» всех будут угощать солдатской кашей.

9 мая с 11:00 до 18:00 в Роза Долине на площади у Ратуши развернется настоящий музыкальный марафон. Гостей ждут выступления ансамбля «Звонница» и кавер-групп, тематические диджей-сеты, раздача георгиевских лент.

На Романовом мосту откроется выставка фотографий ветеранов — это личные снимки из семей сотрудников самого курорта. А повара ресторана «Дичь» приготовят 1500 порций настоящей солдатской каши.

В Горной Олимпийской деревне сделали акцент на современном звучании Победы. Гостей ждет специальный диджей-сет и выступление группы «Трио Ва-банк». А на террасе ресторана «Берлога» откроется своя полевая кухня.

Кульминацией дня станет открытый показ фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» о событиях битвы за Кавказ. Картину сняли по инициативе курорта «Роза Хутор». Показ состоится 9 мая в 18:00 в Горном клубе «Спорт-Марафон».