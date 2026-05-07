Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Уралсиб занял восьмое место в рейтинге российских банков по автокредитному портфелю и седьмое по его приросту по итогам 2025 года

Исследование подготовил портал Бробанк.ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам на 1 января 2026 года. 

В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года. В основе ранжирования — объем валовой балансовой стоимости автокредитов на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, а прирост за год — 24,7 млрд рублей (+ 41,4%). 

Клиентам банка доступен широкий выбор программ по автокредитованию, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма займа составляет 13 млн рублей, а максимальный срок — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба и непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях.

