Форум недвижимости «Движение» пройдет на «Роза Хутор» с 16 по 19 июня

В 16 по 19 июня на горном курорте «Роза Хутор» пройдет форум недвижимости «Движение». Мероприятие вновь соберет тысячи профессионалов строительной и девелоперской отрасли. Слоган этого года — «Здесь и сейчас». Организаторы предлагают участникам детально разобраться в том, что реально происходит на рынке недвижимости в текущий момент: проанализировать актуальные цифры и индикаторы, чтобы определить траекторию дальнейшего развития отрасли.

Что нового на форуме?

Организаторы ввели несколько важных изменений. Все выступления на деловой программе будут проходить проверку на соответствие принципу «один доклад — одна ключевая идея». Каждый эксперт, выходя на сцену, должен будет дать прямой и четкий ответ на вопрос: «Что вы предлагаете делать участникам рынка прямо здесь и сейчас?». Кроме того, хронометраж докладов сократится по сравнению с прошлым годом.

Еще одно изменение касается структуры секций. Если в прошлом году на «Движении» работало 16 тематических залов, то в 2026-м их количество решено сократить, оставив только самые важные и актуальные направления. Среди ключевых тем: аналитика, рыночные стратегии, продажи, макроэкономика, социология и демография.

Акценты деловой программы

Впервые в истории форума широко представлен сегмент коммерческой недвижимости. Ему посвящено сразу несколько блоков, всесторонне охватывающих все тренды и темы, которые сейчас активно обсуждаются профессиональным сообществом.

16 июня пройдет «Движение. День CRE» — специальная программа, созданная в сотрудничестве с издательским домом CRE. Она затронет ключевые вопросы развития коммерческого сегмента.

С 17 по 19 июня на форуме будет работать секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса», посвященная особенностям работы в этих сегментах.