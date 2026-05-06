Форум недвижимости «Движение» пройдет на «Роза Хутор» с 16 по 19 июня
Форум «Движение» расширил формат для предпринимателей и собрал 1500 риелторов
В 16 по 19 июня на горном курорте «Роза Хутор» пройдет форум недвижимости «Движение». Мероприятие вновь соберет тысячи профессионалов строительной и девелоперской отрасли. Слоган этого года — «Здесь и сейчас». Организаторы предлагают участникам детально разобраться в том, что реально происходит на рынке недвижимости в текущий момент: проанализировать актуальные цифры и индикаторы, чтобы определить траекторию дальнейшего развития отрасли.
Что нового на форуме?
Организаторы ввели несколько важных изменений. Все выступления на деловой программе будут проходить проверку на соответствие принципу «один доклад — одна ключевая идея». Каждый эксперт, выходя на сцену, должен будет дать прямой и четкий ответ на вопрос: «Что вы предлагаете делать участникам рынка прямо здесь и сейчас?». Кроме того, хронометраж докладов сократится по сравнению с прошлым годом.
Еще одно изменение касается структуры секций. Если в прошлом году на «Движении» работало 16 тематических залов, то в 2026-м их количество решено сократить, оставив только самые важные и актуальные направления. Среди ключевых тем: аналитика, рыночные стратегии, продажи, макроэкономика, социология и демография.
Акценты деловой программы
Впервые в истории форума широко представлен сегмент коммерческой недвижимости. Ему посвящено сразу несколько блоков, всесторонне охватывающих все тренды и темы, которые сейчас активно обсуждаются профессиональным сообществом.
16 июня пройдет «Движение. День CRE» — специальная программа, созданная в сотрудничестве с издательским домом CRE. Она затронет ключевые вопросы развития коммерческого сегмента.
С 17 по 19 июня на форуме будет работать секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса», посвященная особенностям работы в этих сегментах.
Спикеры
В числе хедлайнеров и спикеров форума — основатель группы компаний Novikov Group Аркадий Новиков, основатель Askona Life Group и проекта «Доброград» Владимир Седов, операционный директор ПАО «ПИК СЗ» Иван Поландов, экономист и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, актер театра и кино, художественный руководитель «Демчог.Театр» Вадим Демчог, коуч и бизнес-тренер Нина Зверева, психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая, международный инвестор и бизнес-ангел Оскар Хартманн.
Риелторский кластер
Он объединит порядка 1500 лучших агентов по недвижимости со всей страны. Главной площадкой станет Ледовая арена «Роза Хутор». Помимо основной сцены, там организуют выставочную зону со стендами партнеров.
17 и 18 июня в конференц-зале отеля «Эрбелия» пройдут питч-сессии с презентациями новых проектов, а также мастер-классы от ведущих девелоперов. Участники обсудят, как грамотно продавать и зарабатывать в изменившихся рыночных условиях, и разберут конкретные инструменты, которые усиливают продажи.
Инвестиционная гостиная
Инвесторы вместе с потенциальными партнерами — девелоперами, владельцами земельных участков, промышленных активов, строительных проектов — смогут лично познакомиться и обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества. Каждому участнику предоставят 5-7 минут на презентацию своего инвестиционного проекта, где можно будет рассказать о его ключевых характеристиках, экономике и перспективах.
Мероприятие пройдет в закрытом формате по предварительному отбору участников.
Бизнес на форуме
Форум впервые смогут посетить не только девелоперы и профильные отраслевые компании, но и представители других сфер бизнеса, которым интересна строительная отрасль и рынок недвижимости. В финальный день для предпринимателей состоится специальная конференция «Нефорбсы» от журнала Forbes.
ЭКСПО
В выставочной зоне примут участие больше полусотни брендов. Среди экспонентов — компании-производители строительных и отделочных материалов, малых архитектурных форм (МАФ), инженерных систем, банки, IT-компании, а также сами застройщики. Ежегодно ЭКСПО помогает девелоперам находить проверенных подрядчиков и надёжных поставщиков для своих проектов.
Вечерняя развлекательная программа
Перед гостями выступят звезды российской эстрады и рок-сцены: группы «Ленинград», «КняZz», «Отпетые мошенники», Ваня Дмитриенко, Лолита.
