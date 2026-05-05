Уралсиб вошел в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 год

Банк Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году
Рейтинг представил портал Эксперт РА. По величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 1 января 2026 года Уралсиб занял 11 место в рейтинге.
Всего за 2025 год банк выдал субъектам малого и среднего бизнеса займов на сумму 58,2 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ по итогам 2025 года составил 31,7 млрд рублей.
В банке Уралсиб предпринимателям доступны:
- экспресс-кредиты до 5 млн рублей на любые бизнес-цели;
- овердрафтное кредитование для покрытия кассовых разрывов;
- оборотное кредитование на финансирование оборотного капитала;
- рефинансирование задолженности в других банках;
- инвестиционное кредитование на приобретение основных средств и расширение бизнеса;
- ломбардное кредитование под залог недвижимости на любые бизнес-цели.
Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.
Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
