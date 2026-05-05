Уралсиб вошел в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 год

Банк Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году

Рейтинг представил портал Эксперт РА. По величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 1 января 2026 года Уралсиб занял 11 место в рейтинге.



Всего за 2025 год банк выдал субъектам малого и среднего бизнеса займов на сумму 58,2 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ по итогам 2025 года составил 31,7 млрд рублей.

В банке Уралсиб предпринимателям доступны: экспресс-кредиты до 5 млн рублей на любые бизнес-цели;

овердрафтное кредитование для покрытия кассовых разрывов;

оборотное кредитование на финансирование оборотного капитала;

рефинансирование задолженности в других банках;

инвестиционное кредитование на приобретение основных средств и расширение бизнеса;

ломбардное кредитование под залог недвижимости на любые бизнес-цели. Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.





