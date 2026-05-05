Уралсиб вошел в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 год

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    

Банк Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году

Рейтинг представил портал Эксперт РА. По величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 1 января 2026 года Уралсиб занял 11 место в рейтинге. 

Всего за 2025 год банк выдал субъектам малого и среднего бизнеса займов на сумму 58,2 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ по итогам 2025 года составил 31,7 млрд рублей. 

В банке Уралсиб предпринимателям доступны:

  • экспресс-кредиты до 5 млн рублей на любые бизнес-цели;
  • овердрафтное кредитование для покрытия кассовых разрывов;
  • оборотное кредитование на финансирование оборотного капитала;
  • рефинансирование задолженности в других банках;
  • инвестиционное кредитование на приобретение основных средств и расширение бизнеса;
  • ломбардное кредитование под залог недвижимости на любые бизнес-цели.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса.

