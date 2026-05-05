Россияне стали чаще покупать автомобили и недвижимость у банков. ВТБ назвал главные причины спроса

Интерес жителей России к непрофильным банковским активам в 2026 году заметно вырос

По данным ВТБ, россияне все больше интересуются покупкой автомобилей и недвижимости, которые находятся в собственности у банков. Основные причины спроса — более низкая цена и сделка с надежным продавцом без риелторов и посредников.

Наиболее заметный рост* наблюдается в сегменте автомобилей. В I кв. 2026 года количество продаж в сервисе КомиссиON** от ВТБ увеличилось в 3 раза, объем продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость залоговой машины составила 943 тыс. рублей (+12%).

В сегменте недвижимости рост* более умеренный. Число сделок в КомиссиON увеличилось на 50%, объем продаж — на 44%. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей (+3%).