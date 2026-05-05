Россияне стали чаще покупать автомобили и недвижимость у банков. ВТБ назвал главные причины спроса
Интерес жителей России к непрофильным банковским активам в 2026 году заметно вырос
По данным ВТБ, россияне все больше интересуются покупкой автомобилей и недвижимости, которые находятся в собственности у банков. Основные причины спроса — более низкая цена и сделка с надежным продавцом без риелторов и посредников.
Наиболее заметный рост* наблюдается в сегменте автомобилей. В I кв. 2026 года количество продаж в сервисе КомиссиON** от ВТБ увеличилось в 3 раза, объем продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость залоговой машины составила 943 тыс. рублей (+12%).
В сегменте недвижимости рост* более умеренный. Число сделок в КомиссиON увеличилось на 50%, объем продаж — на 44%. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей (+3%).
Читайте также:
Как отмечает руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков, сегодня клиентам особенно важно купить актив по хорошей цене и с минимальными рисками: «Непрофильные банковские активы этим целям полностью соответствуют. В ВТБ в рамках аукциона можно приобрести имущество по конкурентной цене на прозрачных условиях. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию».
По оценке экспертов банка, спрос на залоговые автомобили продолжит расти, в том числе за счет расширения предложения и развития цифровых каналов продаж. В сегменте недвижимости динамика ожидается умеренной.
* По сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
** КомиссиON — официальная площадка ВТБ для продажи непрофильных активов и залогового имущества, включая жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование по всей России.
Как писали Юга.ру, у клиентов ВТБ набирает популярность голосовое управление финансами.