Россияне стали чаще покупать автомобили и недвижимость у банков. ВТБ назвал главные причины спроса

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com
    © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com

Интерес жителей России к непрофильным банковским активам в 2026 году заметно вырос

По данным ВТБ, россияне все больше интересуются покупкой автомобилей и недвижимости, которые находятся в собственности у банков. Основные причины спроса — более низкая цена и сделка с надежным продавцом без риелторов и посредников.

Наиболее заметный рост* наблюдается в сегменте автомобилей. В I кв. 2026 года количество продаж в сервисе КомиссиON** от ВТБ увеличилось в 3 раза, объем продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость залоговой машины составила 943 тыс. рублей (+12%).

В сегменте недвижимости рост* более умеренный. Число сделок в КомиссиON увеличилось на 50%, объем продаж — на 44%. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале составил 5,3 млн рублей (+3%).

Читайте также:

Как отмечает руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков, сегодня клиентам особенно важно купить актив по хорошей цене и с минимальными рисками: «Непрофильные банковские активы этим целям полностью соответствуют. В ВТБ в рамках аукциона можно приобрести имущество по конкурентной цене на прозрачных условиях. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию».

По оценке экспертов банка, спрос на залоговые автомобили продолжит расти, в том числе за счет расширения предложения и развития цифровых каналов продаж. В сегменте недвижимости динамика ожидается умеренной.

* По сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
** КомиссиON — официальная площадка ВТБ для продажи непрофильных активов и залогового имущества, включая жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование по всей России.

Как писали Юга.ру, у клиентов ВТБ набирает популярность голосовое управление финансами.

Автомобили Банки ВТБ Деньги Инвестиции Недвижимость

Новости

В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса
Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе
90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА
Жителей Краснодарского края предупредили о перебоях со связью, банкоматами, оплатой картами и онлайн-банками с 5 по 9 мая
Ремонт на все лето: в Краснодаре с 15 мая ограничат движение по улице Командорской
Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС . Предыдущего обвиняют в превышении полномочий

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Мазут под коврик»
Вчера, 14:04
«Мазут под коврик»
В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Вчера, 11:43
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Туристы возмущены

Реклама на сайте