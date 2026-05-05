«Краснодартеплосеть» обновила систему пропуска на предприятие, усилив безопасность

Автоматизация позволит теплоснабжающему предприятию повысить контроль на территории, а также анализировать рабочий день персонала

Предприятие АО «Краснодартеплосеть» обновило систему пропуска и контроля на территории. Внедрение современного автоматизированного решения реализовала МТС.

Пропускные пункты теплоснабжающего предприятия теперь оснащены камерами видеонаблюдения с возможностью аналитики для бесконтактного прохода и проезда. Также в систему интегрировано ПО для учета рабочего времени сотрудников. С его помощью можно контролировать пребывание посетителей на предприятии и выгружать отчетность по каждому специалисту, автоматически учитывая переработки или нарушения трудовой дисциплины.

К системе можно подключаться удаленно с телефона или компьютера — в режиме реального времени или обращаясь к информации в архиве.