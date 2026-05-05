«Возьмет на себя рутину в кадрах, юриспруденции и логистике». Предприниматели юга России протестировали ГигаЧат Бизнес

Акселераторы цифровой трансформации бизнеса прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и на федеральной территории «Сириус»

Сбер завершил первый этап масштабной серии Акселераторов цифровой трансформации бизнеса на юге России, посвященных внедрению генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В практических сессиях приняли участие более 250 представителей 150 компаний крупного и среднего бизнеса южных регионов — они слушали лекции о технологиях, а также попробовали в действии новые решения на базе ИИ. Ключевым инструментом для практической работы на акселераторе стала Корпоративная платформа для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес. Команды предпринимателей и топ-менеджеров учились создавать полноценных ИИ-агентов для решения конкретных бизнес-задач. Особый интерес у аудитории вызвала практическая работа по «починке сломанных агентов» и настройке баз знаний. Самыми востребованными направлениями стали создание ИИ-юристов, агентов для HR-сферы и решений для обработки документооборота.

Как рассказала директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, серия цифровых акселераторов для южного бизнес-сообщества проводится второй год подряд: «В прошлом году мы говорили о трендах, в этом — дали бизнесу реальные инструменты в руки. ГигаЧат Бизнес, решения Сбер2B ИИ, ассистенты Салют B2B — это то, что уже сегодня способно кратно повысить эффективность любой компании. Мы видим, что предпринимателям нужна не просто автоматизация, а генеративный ИИ, который возьмет на себя рутину в кадрах, юриспруденции и логистике. Акселератор показал, что бизнес на юге технологически зрел и готов внедрять сложные цифровые продукты. Лучшие кейсы и команды мы ждем в финале». По итогам отборочного этапа сформирован пул наиболее перспективных южных проектов цифровой трансформации, и в течение трех месяцев они будут трансформировать свои бизнес-процессы. Финальный акселератор запланирован на конец лета — начало осени 2026 года. На мероприятии встретятся клиенты Юго-Западного банка Сбербанка, чей бизнес уже успешно внедрил или находится на стадии активного внедрения цифровых технологий.