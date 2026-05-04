«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях
Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из топ-100 по размерам активов на 1 марта 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга эксперты учли:
- ставку;
- минимальную сумму вклада и его срок;
- правила начисления процентов (включая возможность капитализации);
- возможность дистанционного открытия вклада;
- порядок пополнения и снятия средств;
- условия досрочного расторжения договора вклада.
В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в юанях является вклад «Доход». Его доходность варьируется от 2% до 4,5% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.
Узнать подробности и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)