«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из топ-100 по размерам активов на 1 марта 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • ставку;
  • минимальную сумму вклада и его срок;
  • правила начисления процентов (включая возможность капитализации);
  • возможность дистанционного открытия вклада;
  • порядок пополнения и снятия средств;
  • условия досрочного расторжения договора вклада.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в юанях является вклад «Доход». Его доходность варьируется от 2% до 4,5% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов.  Минимальная сумма для открытия вклада составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней. 

Узнать подробности и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб запустил новые вклады «Динамичный» и «Выгодный».

