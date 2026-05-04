На Авито теперь можно купить ПО, игровые ключи и другие цифровые продукты с защищенной онлайн-оплатой

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
    © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com

Сделки на платформе в категории цифровых продуктов стали безопаснее и удобнее как для покупателей, так и для продавцов

Авито запустил возможность покупки цифровых продуктов с безопасной онлайн-оплатой внутри платформы. Пользователи могут приобретать программы, игровые ключи, подписки и некоторые другие цифровые продукты с оплатой на базе Авито Доставки. Деньги поступают продавцу только после того, как покупатель подтвердит получение продукта.

Механика покупки цифрового продукта почти не отличается от обычной сделки через Авито Доставку: 

  • покупатель выбирает подходящий продукт и оформляет заказ через кнопку «Купить»,
  • продавец получает уведомление в чате Авито и в течение 24 часов отправляет покупку.

Если отправка не произошла в установленный срок, заказ автоматически отменяется, а деньги возвращаются покупателю. После получения продукта у покупателя есть время на проверку: если все работает корректно, он подтверждает получение, и только после этого продавец получает оплату.

В случае спорных ситуаций пользователи могут обратиться в службу поддержки прямо из чата заказа. Найти цифровые продукты можно в разделе Электроника → «Игры, приставки и программы».

Читайте также:

По словам руководителя по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергея Ногина, компания последовательно расширяет количество сценариев, в которых пользователи платформы могут совершать сделки удобно и безопасно: «Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% — это востребованная категория. Теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями».

Как писали Юга.ру, Авито запустил подписку на регулярные пожертвования.

Авито Интернет Технологии Торговля

Новости

В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки
Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены
«Циклоническая депрессия»: начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет
Трассу Новороссийск–Кабардинка перекрыли из-за ураганного ветра
Новый автобусный маршрут из Москвы в Сочи запустят в конце июня. Сколько стоят билеты?

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте