На Авито теперь можно купить ПО, игровые ключи и другие цифровые продукты с защищенной онлайн-оплатой
Сделки на платформе в категории цифровых продуктов стали безопаснее и удобнее как для покупателей, так и для продавцов
Авито запустил возможность покупки цифровых продуктов с безопасной онлайн-оплатой внутри платформы. Пользователи могут приобретать программы, игровые ключи, подписки и некоторые другие цифровые продукты с оплатой на базе Авито Доставки. Деньги поступают продавцу только после того, как покупатель подтвердит получение продукта.
Механика покупки цифрового продукта почти не отличается от обычной сделки через Авито Доставку:
- покупатель выбирает подходящий продукт и оформляет заказ через кнопку «Купить»,
- продавец получает уведомление в чате Авито и в течение 24 часов отправляет покупку.
Если отправка не произошла в установленный срок, заказ автоматически отменяется, а деньги возвращаются покупателю. После получения продукта у покупателя есть время на проверку: если все работает корректно, он подтверждает получение, и только после этого продавец получает оплату.
В случае спорных ситуаций пользователи могут обратиться в службу поддержки прямо из чата заказа. Найти цифровые продукты можно в разделе Электроника → «Игры, приставки и программы».
По словам руководителя по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергея Ногина, компания последовательно расширяет количество сценариев, в которых пользователи платформы могут совершать сделки удобно и безопасно: «Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% — это востребованная категория. Теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями».
