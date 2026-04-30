Конкуренция среди соискателей растет, но рабочих с квалификацией по-прежнему не хватает — Авито Работа

За последние три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое

Эксперты Авито Работы совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ проанализировали, какие рабочие специалисты остаются наиболее востребованными, и по итогам представили дайджест рынка труда. За последние три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 соискателей, в 2026-м — уже почти 13. Однако в сегменте рабочих профессий картина другая: нехватка кадров здесь сохраняется и носит устойчивый характер. Как рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, наиболее острая ситуация наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях: «Так, на позиции слесаря КИПиА на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Также в дефиците механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики, кабельщики». Портрет соискателя в сегменте рабочих специальностей остается преимущественно мужским: мужчины составляют 74% кандидатов, женщины — 26%.

Нехватка рабочих кадров связана не только с уровнем спроса, но и с особенностями формирования предложения. По оценке НИУ ВШЭ, рабочие профессии — одна из самых массовых категорий занятости в стране: около 23 млн человек, или 31% всей рабочей силы. Основным поставщиком кадров для нее служит система среднего профобразования — 68,7% рабочих имеют соответствующий диплом. При этом структура подготовки остается неоднородной и не полностью совпадает с потребностями рынка. «Дефицит квалифицированных рабочих — не краткосрочный перекос, а структурная проблема. Ежегодно выпускаются сотни тысяч специалистов технического профиля, однако до рабочих позиций доходит около 55% выпускников — остальные уходят в менее квалифицированные сегменты. Кроме того, доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44%», — отмечают эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

Рост зарплат в рабочих профессиях сохраняется, но становится избирательным — максимальная динамика фиксируется в наиболее дефицитных ролях. Однако рынок не всегда компенсирует нехватку кадров ростом доходов, и это дополнительно усиливает дисбаланс — самые нужные рабочие не всегда оказываются самыми высокооплачиваемыми. При этом на выбор соискателя влияет не только размер заработной платы: сменный график привлекает в 2,5 раза больше кандидатов, чем стандартный фиксированный,

по типу оплаты предпочтение смещается в сторону форматов, где деньги можно получать сразу,

в части бенефитов наибольший отклик вызывают ДМС, оплата питания, корпоративный транспорт или компенсация проезда.