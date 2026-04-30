Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

Новый сервис доступен для клиентов банка — юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направлять заявку на финансирование в удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юридических лиц и ИП». Решение по заявке — в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.



Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, необходимыми для работы и развития бизнеса.