Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Уралсиб запустил сервис заявок на лизинговые продукты в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн

Лизинг* позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили, специальную технику и оборудование без существенного отвлечения оборотных средств.

Новый сервис доступен для клиентов банка — юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направлять заявку на финансирование в удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юридических лиц и ИП». Решение по заявке — в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, необходимыми для работы и развития бизнеса.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16

*Услуги лизинга предоставляются ООО «Интерлизинг» ИНН: 7802131219, ОГРН: 1027801531031, подробнее на сайте.

