«Привет, ВТБ! Переведи деньги». Среди клиентов банка набирает популярность голосовое управление финансами

За последний год количество клиентов ВТБ, которые используют голосового помощника, выросло в десятки раз — сейчас уже свыше 500 тысяч человек управляют своими деньгами с помощью голоса. Количество финансовых операций через голосовые команды превышает 2000 (+70%). В топ-5 востребованных вопросов входят платежи, переводы, кешбэк, вклады и кредиты.

Голосовое управление возможно двумя способами:

через навык «Помощник ВТБ» в умных устройствах и мобильных приложениях с «Алисой» от Яндекса,

через голосового ассистента Лео в мобильном приложении банка на Android.

Чтобы активировать сервис, нужно сказать «Алиса, запусти «Помощник ВТБ» в любом умном устройстве и приложении с виртуальным ассистентом Яндекса. В мобильном приложении ВТБ на Android достаточно произнести «Привет, ВТБ» — и Лео сразу ответит.