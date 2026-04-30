«Привет, ВТБ! Переведи деньги». Среди клиентов банка набирает популярность голосовое управление финансами

  • © Фото freepic.diller с сайта https://www.magnific.com
Уже более полумиллиона клиентов банка регулярно пользуются голосовыми ассистентами

За последний год количество клиентов ВТБ, которые используют голосового помощника, выросло в десятки раз — сейчас уже свыше 500 тысяч человек управляют своими деньгами с помощью голоса. Количество финансовых операций через голосовые команды превышает 2000 (+70%). В топ-5 востребованных вопросов входят платежи, переводы, кешбэк, вклады и кредиты.

Голосовое управление возможно двумя способами:

  • через навык «Помощник ВТБ» в умных устройствах и мобильных приложениях с «Алисой» от Яндекса,
  • через голосового ассистента Лео в мобильном приложении банка на Android.

Чтобы активировать сервис, нужно сказать «Алиса, запусти «Помощник ВТБ» в любом умном устройстве и приложении с виртуальным ассистентом Яндекса. В мобильном приложении ВТБ на Android достаточно произнести «Привет, ВТБ» — и Лео сразу ответит.

Голосом в сервисах ВТБ можно: 

  • оплачивать коммунальные услуги в Москве, 
  • оплачивать сотовую связь, 
  • оплачивать штрафы ГАИ, 
  • переводить средства между своими счетами и другим людям, 
  • открывать накопительные счета, 
  • получать консультации о финансовых продуктах.

Например, достаточно сказать «Оплати сотовый» или «Переведи деньги» — ассистент сделает все сам.

Как отмечает руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Жанна Шукис, голосовые помощники становятся все более удобным инструментом управления домом и семейными делами, в том числе финансами: «В современном ритме жизни время — самый ценный ресурс, поэтому возможность дать банку голосовое поручение, не отрываясь от других дел, пользуется растущим спросом».

