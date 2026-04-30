«Привет, ВТБ! Переведи деньги». Среди клиентов банка набирает популярность голосовое управление финансами
Уже более полумиллиона клиентов банка регулярно пользуются голосовыми ассистентами
За последний год количество клиентов ВТБ, которые используют голосового помощника, выросло в десятки раз — сейчас уже свыше 500 тысяч человек управляют своими деньгами с помощью голоса. Количество финансовых операций через голосовые команды превышает 2000 (+70%). В топ-5 востребованных вопросов входят платежи, переводы, кешбэк, вклады и кредиты.
Голосовое управление возможно двумя способами:
- через навык «Помощник ВТБ» в умных устройствах и мобильных приложениях с «Алисой» от Яндекса,
- через голосового ассистента Лео в мобильном приложении банка на Android.
Чтобы активировать сервис, нужно сказать «Алиса, запусти «Помощник ВТБ» в любом умном устройстве и приложении с виртуальным ассистентом Яндекса. В мобильном приложении ВТБ на Android достаточно произнести «Привет, ВТБ» — и Лео сразу ответит.
Голосом в сервисах ВТБ можно:
- оплачивать коммунальные услуги в Москве,
- оплачивать сотовую связь,
- оплачивать штрафы ГАИ,
- переводить средства между своими счетами и другим людям,
- открывать накопительные счета,
- получать консультации о финансовых продуктах.
Например, достаточно сказать «Оплати сотовый» или «Переведи деньги» — ассистент сделает все сам.
Как отмечает руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Жанна Шукис, голосовые помощники становятся все более удобным инструментом управления домом и семейными делами, в том числе финансами: «В современном ритме жизни время — самый ценный ресурс, поэтому возможность дать банку голосовое поручение, не отрываясь от других дел, пользуется растущим спросом».
