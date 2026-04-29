Банк Уралсиб запустил новые вклады «Динамичный» и «Выгодный»

Банк Уралсиб предлагает новые срочные вклады в рублях: «Динамичный» — с повышенной ставкой 20% в первые 60 дней, и «Выгодный» — с возможностью автоматической пролонгации

«Динамичный» — вклад с дифференцированной ставкой. Его срок разделен на три периода (1–60 дней, 61–120 дней, 121–181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки — 20%, 10,5% и 8% годовых соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей, а максимальная — 10 млн рублей. Срок размещения — 181 день.

«Выгодный» — вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора вклада*. Его можно открыть в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн»**. Ставка — 12,9–13% годовых в зависимости от суммы. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 399 999,99 рублей. Срок размещения — 91 день.

По обоим вкладам предусмотрена выплата процентов в конце срока, но без пополнения и расходных операций. При досрочном востребовании вклада начисление процентов производится по ставке 0,01% годовых.