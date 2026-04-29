Быстро и безопасно: в ВТБ пополнился список стран, куда можно сделать перевод с выдачей наличных
Сервис дает возможность мгновенно перевести деньги получателю, даже если у него нет счета или карты в местном банке
ВТБ пополнил список стран, куда россияне могут отправить деньги с возможностью снять их в местном банке. Сейчас сервис доступен в 12 странах:
- Азербайджане,
- Армении,
- Греции,
- Израиле,
- Казахстане,
- Кипре,
- Кыргызстане,
- Монголии,
- Сербии,
- Таджикистане,
- Турции,
- Узбекистане.
Отправить перевод за рубеж можно прямо в приложении в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя: после отправки переводу будет присвоен специальный номер. Этот номер необходимо сказать получателю, чтобы тот вместе с паспортом мог забрать деньги в любом удобном банке.
За один раз можно перевести максимум 350 тыс. рублей, всего за месяц — не более 500 тыс. рублей. Комиссия — 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод отправляется в рублях, но выплачивается в иностранной валюте. Снять деньги можно сразу после перевода.
Как рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин, спрос на такую услугу растет: «Это простой и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким. Расширение географии до 12 стран — наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились. Оформить перевод можно всего за несколько минут в телефоне, а получатель снимет деньги в любом пункте выдачи наличных в стране назначения».
Как писали Юга.ру, около 1,2 млн кредитов Почта Банка переехало в ВТБ — заемщики получили все возможности, которые предоставляет своим клиентам ВТБ.