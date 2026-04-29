Быстро и безопасно: в ВТБ пополнился список стран, куда можно сделать перевод с выдачей наличных

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото fanjianhua с сайта https://www.magnific.com
Сервис дает возможность мгновенно перевести деньги получателю, даже если у него нет счета или карты в местном банке

ВТБ пополнил список стран, куда россияне могут отправить деньги с возможностью снять их в местном банке. Сейчас сервис доступен в 12 странах:

  • Азербайджане, 
  • Армении, 
  • Греции, 
  • Израиле, 
  • Казахстане, 
  • Кипре, 
  • Кыргызстане, 
  • Монголии, 
  • Сербии, 
  • Таджикистане, 
  • Турции,
  • Узбекистане.

Отправить перевод за рубеж можно прямо в приложении в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя: после отправки переводу будет присвоен специальный номер. Этот номер необходимо сказать получателю, чтобы тот вместе с паспортом мог забрать деньги в любом удобном банке.

За один раз можно перевести максимум 350 тыс. рублей, всего за месяц — не более 500 тыс. рублей. Комиссия — 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод отправляется в рублях, но выплачивается в иностранной валюте. Снять деньги можно сразу после перевода. 

Как рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин, спрос на такую услугу растет: «Это простой и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким. Расширение географии до 12 стран — наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились. Оформить перевод можно всего за несколько минут в телефоне, а получатель снимет деньги в любом пункте выдачи наличных в стране назначения».

Как писали Юга.ру, около 1,2 млн кредитов Почта Банка переехало в ВТБ — заемщики получили все возможности, которые предоставляет своим клиентам ВТБ.

Банки ВТБ Деньги Переводы

Новости

Лента новостей

Вчера, 15:20
Последняя глава?
Вчера, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Реклама на сайте