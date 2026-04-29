Быстро и безопасно: в ВТБ пополнился список стран, куда можно сделать перевод с выдачей наличных

Сервис дает возможность мгновенно перевести деньги получателю, даже если у него нет счета или карты в местном банке

ВТБ пополнил список стран, куда россияне могут отправить деньги с возможностью снять их в местном банке. Сейчас сервис доступен в 12 странах:

Азербайджане,

Армении,

Греции,

Израиле,

Казахстане,

Кипре,

Кыргызстане,

Монголии,

Сербии,

Таджикистане,

Турции,

Узбекистане.

Отправить перевод за рубеж можно прямо в приложении в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя: после отправки переводу будет присвоен специальный номер. Этот номер необходимо сказать получателю, чтобы тот вместе с паспортом мог забрать деньги в любом удобном банке.

За один раз можно перевести максимум 350 тыс. рублей, всего за месяц — не более 500 тыс. рублей. Комиссия — 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод отправляется в рублях, но выплачивается в иностранной валюте. Снять деньги можно сразу после перевода.