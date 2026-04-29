Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб по итогам первого квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным программам до 7,5 млрд рублей

Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования по собственным программам. В итоге объем выдач по ним за прошлый год вырос в 4,8 раза. По итогам года банк вошел в топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

В 2026 году банк Уралсиб продолжает улучшать условия ипотеки. Сейчас займ на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам (ПСК 18,156%–25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089%–25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по рефинансированию ипотеки другого банка (ПСК 18,099–33,256% годовых), которое можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Последняя глава?
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
«Преступником может стать каждый»
