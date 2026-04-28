Две трети россиян готовы посещать другие города ради фестивалей и концертов
Как показал опрос сервиса Авито Путешествия, событийный туризм становится все более массовым явлением
По данным* Авито Путешествий, 65% россиян ездят в другие города ради фестивалей, концертов и крупных мероприятий: 11% делают это регулярно, 28% — периодически, и еще 26% — в редких случаях.
Активнее всего событийный туризм практикует молодежь 18–24 и 25–34 лет: 73% и 70% соответственно хотя бы иногда выезжают на события в другие города, при этом каждый пятый (19%) делает это регулярно. Среди людей старше 35 лет таких туристов заметно меньше.
Главными поводами для событийных поездок становятся:
- музыкальные фестивали и концерты (43%),
- городские праздники и локальные фестивали (40%),
- спортивные события и деловые мероприятия (по 19%).
В числе причин роста популярности событийного туризма эксперты называют развитие рынка размещения. Почти половина путешественников (44%), которые посещают мероприятия в другом городе, выбирают посуточные квартиры, апартаменты или дома. Зумерам и миллениалам нравится останавливаться в глэмпингах, а туристы постарше чаще выбирают отели или гостиницы.
Основными критериями при выборе места размещения выступают:
- цена (58%),
- комфорт (52%),
- близость к площадке (46%).
Как отметила коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина, событийный туризм и рынок посуточной аренды напрямую усиливают друг друга: «Концерты, фестивали и городские праздники создают новые поводы для поездок и формируют дополнительный спрос, а посуточная аренда делает поездки доступнее. Особенно ценен такой формат и для молодой аудитории. Они быстро принимают решения, более гибкие и даже спонтанные. И рынок подстраивается под этот запрос, чтобы весь путь — от выбора события до бронирования жилья — был простым, быстрым и удобным».
* Онлайн-опрос среди совершеннолетних россиян, март 2026 года.
