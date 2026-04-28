Молодежь Краснодарского края потратила с Пушкинских карт уже более 200 млн рублей

По данным ВТБ, который выступает оператором проекта, регион — в числе лидеров в оформлении Пушкинских карт и тратах по ним

Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по реализации программы «Пушкинская карта». Школьники и студенты активно посещают культурные мероприятия: к началу апреля держатели Пушкинских карт потратили на билеты в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры более 200 млн рублей.

Кубань стала одним из лидеров и по количеству выпущенных карт — за первые три месяца 2026 года в регионе оформили 219 тыс. штук. Больше половины выпущенных карт используют подростки в возрасте 15–18 лет.

Как отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае — вице-президент банка Сергей Кадакин, для банка поддержка Пушкинских карт — это вклад в развитие культурной среды в регионе: «Мы видим, как молодежь все активнее открывает для себя театры, музеи, кинопоказы. Как банк-оператор программы мы обеспечим всю технологическую и сервисную базу для того, чтобы закрепить привычку к культурному досугу у молодых людей».

Программа «Пушкинская карта» действует для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно государство начисляет на карту 5000 рублей, из которых до 2000 рублей можно потратить на билеты в кино.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души» — нестандартную версию гоголевской поэмы.

