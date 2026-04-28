Молодежь Краснодарского края потратила с Пушкинских карт уже более 200 млн рублей

По данным ВТБ, который выступает оператором проекта, регион — в числе лидеров в оформлении Пушкинских карт и тратах по ним

Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по реализации программы «Пушкинская карта». Школьники и студенты активно посещают культурные мероприятия: к началу апреля держатели Пушкинских карт потратили на билеты в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры более 200 млн рублей.

Кубань стала одним из лидеров и по количеству выпущенных карт — за первые три месяца 2026 года в регионе оформили 219 тыс. штук. Больше половины выпущенных карт используют подростки в возрасте 15–18 лет.