Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки
Банк Уралсиб вошел в апрельский рейтинг лучших программ рефинансирования ипотеки
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели наиболее выгодные предложения топ-100 российских банков по размеру кредитного портфеля (на 1 марта 2026 года).
При составлении исследования аналитики учли:
- размер процентной ставки по рефинансированию;
- полную стоимость кредита (ПСК) и размер ежемесячных платежей;
- максимальную сумму и срок ипотеки, возможность ее дистанционного оформления и погашения;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- условия для снижения ставки, включая платную;
- возможность получения дополнительной суммы рефинансирования на личные цели заемщика.
20 апреля Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099–33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует по собственным программам Уралсиба. Кредит на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам (ПСК 18,156%–25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089%–25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)