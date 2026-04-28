Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб вошел в апрельский рейтинг лучших программ рефинансирования ипотеки

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели наиболее выгодные предложения топ-100 российских банков по размеру кредитного портфеля (на 1 марта 2026 года).

При составлении исследования аналитики учли:

  • размер процентной ставки по рефинансированию;
  • полную стоимость кредита (ПСК) и размер ежемесячных платежей;
  • максимальную сумму и срок ипотеки, возможность ее дистанционного оформления и погашения;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • условия для снижения ставки, включая платную;
  • возможность получения дополнительной суммы рефинансирования на личные цели заемщика.

Читайте также:

20 апреля Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099–33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует по собственным программам Уралсиба. Кредит на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам (ПСК 18,156%–25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089%–25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает новые терминалы для торгового эквайринга.

Новости

В 2026 году летний VK Fest в Сириусе не состоится — его перенесли на следующий год
В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен
Дышать опасно: жителей Туапсе призывают укрыться в домах из-за пожара
«Это будет большой и вкусный праздник». В Адыгейске 30 мая впервые пройдет фестиваль кухонь разных народов «Очаг дружбы»
В Ростове начали производить мебель из картона. Зачем и в чем ее преимущества?
Полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе

Лента новостей

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Вчера, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Туапсе снова атаковали беспилотники
Сегодня, 07:57
Туапсе снова атаковали беспилотники
На нефтебазе вспыхнул третий пожар за 12 дней
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Вчера, 14:00
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего

