На Авито появился раздел для коммерческого строительства
Площадка упростила поиск подрядчиков для ремонта и строительства коммерческих проектов
Авито Услуги запустили новую категорию «Коммерческое строительство», где собраны предложения для бизнеса — от специализированных работ до возведения объектов «под ключ». Это расширяет возможности поиска подрядчиков и субподрядчиков для коммерческих проектов: производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также инфраструктуры для сферы услуг и социальной недвижимости.
Структура объявлений учитывает формат работы с юрлицами и готовность участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, что упрощает подбор подрядчиков под требования конкретных проектов.
Читайте также:
Как рассказала руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, в 2026 году инвесторы чаще фокусируются на адаптации существующих площадей, привлекая подрядчиков под конкретные этапы работ: «За последние полгода спрос в категории «Ремонт коммерческих помещений» вырос в 5 раз. При этом компании используют разные модели работы — от проектов «под ключ» до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба».
