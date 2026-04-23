Уралсиб предлагает новые терминалы для торгового эквайринга

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб продолжает расширять возможности торгового эквайринга и предлагает бизнес-клиентам платежные терминалы Aisino A90

Многофункциональность Aisino A90 позволяет использовать его в различных сферах бизнеса: в магазинах, кафе, службах доставки, общественном питании и других сегментах — как стационарно, так и в мобильном варианте.  

Преимущества терминала:

  • Поддержка современных видов платежей — терминал принимает безналичные платежи всеми видами банковских карт, а также оплату через NFC, смартфоны, смарт-часы и другие устройства.  
  • Мобильность и автономность — благодаря встроенным модулям связи (4G, Wi-Fi, Bluetooth) устройство может работать как в стационарных точках, так и на выезде не менее восьми часов без подзарядки.  
  • Понятный интерфейс — работа на базе привычной операционной системы Android.
  • Безопасность — поддержка различных технологий защиты данных обеспечивает надежность операций.  
  • Дополнительные возможности — подключение беспроводного сканера штрих-кодов, торговых весов, интеграции с программными кассами (например, 1С). 

Специалисты Уралсиба помогут юрлицам и ИП подключиться к сервису торгового эквайринга с новыми терминалами Aisino A90 и подберут оптимальное решение для бизнеса. 

«Эквайринг сегодня — это эффективный инструмент управления бизнесом, поэтому мы активно совершенствуем экосистему банковских решений для своих клиентов, предлагая им самые современные технологии. Терминалы Aisino A90 — это новый стандарт безопасности и удобства в сфере безналичных платежей», — отметил начальник управления развития и поддержки эквайринга, электронной коммерции и платежных сервисов банка Уралсиб Олег Скиба.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

