В Краснодаре каждое пятое онлайн-знакомство перерастает в серьезные отношения

Краснодар и Краснодарский край входят в число регионов России, где онлайн-знакомства чаще всего переходят в серьезные отношения. По данным сервиса онлайн-знакомств «Теамо», успешным оказывается каждое пятое знакомство — 19,6% пользователей, удаливших свои анкеты, указали причиной «нашел(-а) пару». Этот показатель выше среднего по стране — такой пункт выбирали 18,3% удаливших анкеты россиян.

Женщин, пользующихся сервисом в регионе, в 1,7 раза больше, чем мужчин. А среди пользователей, которым удалось найти пару, женщины составляют две трети. Успешные знакомства чаще происходят среди зрелой аудитории: средний возраст женщин, нашедших пару через сервис, — 37,8 года, мужчин — 44,3 года. Разница в возрасте между партнерами достигает в среднем 6,5 лет.