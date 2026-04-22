В Краснодаре каждое пятое онлайн-знакомство перерастает в серьезные отношения

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото prostooleh с сайта https://freepik.com
Согласно исследованию, успешные знакомства чаще происходят среди зрелой аудитории

Краснодар и Краснодарский край входят в число регионов России, где онлайн-знакомства чаще всего переходят в серьезные отношения. По данным сервиса онлайн-знакомств «Теамо», успешным оказывается каждое пятое знакомство — 19,6% пользователей, удаливших свои анкеты, указали причиной «нашел(-а) пару». Этот показатель выше среднего по стране — такой пункт выбирали 18,3% удаливших анкеты россиян.

Женщин, пользующихся сервисом в регионе, в 1,7 раза больше, чем мужчин. А среди пользователей, которым удалось найти пару, женщины составляют две трети. Успешные знакомства чаще происходят среди зрелой аудитории: средний возраст женщин, нашедших пару через сервис, — 37,8 года, мужчин — 44,3 года. Разница в возрасте между партнерами достигает в среднем 6,5 лет.

Читайте также:

По словам генерального директора Teamo Анны Гришачевой, Краснодарский край стабильно демонстрирует показатели выше среднего: «Почти каждый пятый пользователь, удаливший анкету, сделал это потому, что нашел пару в «Теамо». Это говорит о высокой эффективности онлайн-знакомств в регионе и о том, что пользователи приходят в сервис с четким намерением построить серьезные отношения».

Сервис «Теамо» изначально ориентирован на поиск серьезных отношений, поэтому основную аудиторию составляют люди старше 30 лет, которые более осознанно подходят к выбору партнера.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края вошли в топ-3 самых счастливых россиян.

Интернет Краснодар Семья Статистика

Новости

Мытье плитки и очередной пикет: в Краснодаре ждут патриарха, который заложит первый камень скандального храма
Жителей Туапсе призвали помочь животным, которые пострадали от нефтяных дождей
Эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона»
Частный креативный кластер «Вход» в Краснодаре обошелся в 130 млн рублей. Когда он откроется?
Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил новый сезон подкаста, где люди с аутизмом обсуждают самостоятельность в жизни
В Туапсе прокуроры посадили платаны и опубликовали фото на фоне пожара в порту, который тушат третий день

Лента новостей

«Кажется, вы используете VPN»
Вчера, 15:50
«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Сегодня, 09:30
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Вчера, 16:30 Реклама
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы

Реклама на сайте