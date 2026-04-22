Уралсиб сможет выпускать цифровые финансовые активы

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк России включил ПАО «Банк Уралсиб» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА)

Благодаря этому Уралсиб стал участником новой инфраструктуры рынка цифровых прав. Это позволит банку выпускать собственные ЦФА на широкий спектр базовых активов и получать дополнительный доход.

Клиенты Уралсиба теперь смогут инвестировать в ЦФА, выпущенные банком и его корпоративными клиентами.

Читайте также:

«Включение в реестр Банка России — это важный этап в развитии наших цифровых компетенций и создании новых возможностей для заработка и роста доходов банка. Он открывает перед Уралсибом перспективные направления в сфере цифровых технологий и укрепляет его позиции на инновационном финансовом рынке», — рассказал зампредседателя правления банка Уралсиб Олег Воротницкий.

Как писали Юга.ру, Уралсиб продолжил выдавать кредиты бизнесу под поручительство Корпорации МСП.

Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт
В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

Лента новостей

«Кажется, вы используете VPN»
Вчера, 15:50
«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Сегодня, 09:30
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Вчера, 16:30 Реклама
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы

