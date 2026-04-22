Уралсиб сможет выпускать цифровые финансовые активы
Банк России включил ПАО «Банк Уралсиб» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА)
Благодаря этому Уралсиб стал участником новой инфраструктуры рынка цифровых прав. Это позволит банку выпускать собственные ЦФА на широкий спектр базовых активов и получать дополнительный доход.
Клиенты Уралсиба теперь смогут инвестировать в ЦФА, выпущенные банком и его корпоративными клиентами.
Читайте также:
«Включение в реестр Банка России — это важный этап в развитии наших цифровых компетенций и создании новых возможностей для заработка и роста доходов банка. Он открывает перед Уралсибом перспективные направления в сфере цифровых технологий и укрепляет его позиции на инновационном финансовом рынке», — рассказал зампредседателя правления банка Уралсиб Олег Воротницкий.
