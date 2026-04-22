Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (полная стоимость кредита 18,099–33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых. 

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов. При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, оптимизировав платежную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента», — отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Уралсиба Екатерина Жженова. 

Читайте также:

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Кредит (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам можно получить по ставке от 17,89% годовых. 

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 19 апреля 2026 года включительно.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год.

Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт
В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы

