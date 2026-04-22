Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов. При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, оптимизировав платежную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента», — отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Уралсиба Екатерина Жженова.

Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (полная стоимость кредита 18,099–33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Кредит (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 19 апреля 2026 года включительно.