Уралсиб продолжил выдавать кредиты бизнесу под поручительство Корпорации МСП
Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП
Дополнительный лимит на второй квартал позволит Уралсибу выдать более 1,1 млрд рублей кредитов в рамках данной меры господдержки.
Под поручительство Корпорации МСП банк предоставляет займы сроком до 10 лет*. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей — на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.
Программа дает возможность получить займ компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Все взаимодействие с ней, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя Уралсиб. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.
По данным Корпорации МСП, с момента запуска механизма зонтичных поручительств в 2021 году около 92 тыс. предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этого объема пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.
Подробности о кредитовании под зонтичное поручительство можно узнать на сайте Уралсиба, по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах банка.
*Есть ограничения по ОКВЭД: покрытие до 50% от суммы кредита.
Как писали Юга.ру, Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год.