Уралсиб продолжил выдавать кредиты бизнесу под поручительство Корпорации МСП

Дополнительный лимит на второй квартал позволит Уралсибу выдать более 1,1 млрд рублей кредитов в рамках данной меры господдержки. Под поручительство Корпорации МСП банк предоставляет займы сроком до 10 лет*. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей — на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа дает возможность получить займ компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Все взаимодействие с ней, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя Уралсиб. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.



По данным Корпорации МСП, с момента запуска механизма зонтичных поручительств в 2021 году около 92 тыс. предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этого объема пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.