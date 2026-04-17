Из Краснодара, Сочи и Минвод самолеты снова будут летать в Израиль. Узнали расписание и цены

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила , что с 29 апреля перевозчик возобновит прямые рейсы из Минеральных Вод, Сочи и Краснодара в Тель-Авив. Полеты будут осуществляться еженедельно. Минеральные Воды — Тель-Авив Рейсы запланированы по средам. Вылет из Минвод в 8:10, обратный рейс из столицы Израиля — в 12:55. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 8 745 рублей, в обратном направлении — от 6 970 рублей.

Краснодар — Тель-Авив



Авиаперевозчик возобновляет полеты из столицы Кубани по средам и воскресеньям (вылет в 15:40), возвращение из Тель-Авива предусмотрено по четвергам и понедельникам в 11:35. Цены на билеты стартуют от 8 650 рублей из Краснодара и от 6 885 рублей — в обратную сторону.



Сочи — Тель-Авив



Рейсы из курорта будут выполняться по четвергам в 7:30, из Тель-Авива — по средам в 20:30. Билет в Израиль можно приобрести по цене от 8 745 рублей, а в Россию — от 4 295 рублей.



Время в пути по всем направлениям составит около трех часов.