В Сириусе благотворительный забег «Зеленый Марафон» пройдет 30 мая
В преддверии Дня защиты детей спортивный праздник соберет гостей и жителей Краснодарского края в Олимпийском парке
В этом году все желающие смогут принять участие в традиционном бесплатном забеге «Зеленый Марафон», который уже в 13-й раз организовывает Сбер. Старт состоится 30 мая у стадиона «Фишт». Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.
Взрослые и подростки 14–17 лет могут поучаствовать в забеге на 4,2 км. Для детей 7–13 лет предусмотрены дистанции 500 и 800 м. Также для взрослых предлагается северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км. Помимо забегов всех участников и гостей ждут спортивно-развлекательные, социальные и эко-активности.
Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка г. Сочи:«Мы гордимся, что наш Зеленый Марафон не только вдохновляет на занятия спортом и поддерживает здоровый образ жизни, но и несет важную благотворительную миссию. В прошлом году марафон в Сириусе стал точкой притяжения порядка 1 тысячи бегунов и болельщиков, и я уверен, что в этом году участников будет не меньше. Приглашаем взрослых и детей — вас ждут развлечения, награды и яркие эмоции!»
Читайте также:
В рамках марафона можно поучаствовать в благотворительном сборе. Средства направят на программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Внести свой вклад можно и с помощью платформы СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. В прошлом году участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учетом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.
В этом году Зеленый Марафон пройдет в 60 городах по всей России — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников, и тогда мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.
