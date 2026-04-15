В Сириусе благотворительный забег «Зеленый Марафон» пройдет 30 мая

В этом году все желающие смогут принять участие в традиционном бесплатном забеге «Зеленый Марафон», который уже в 13-й раз организовывает Сбер. Старт состоится 30 мая у стадиона «Фишт». Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Взрослые и подростки 14–17 лет могут поучаствовать в забеге на 4,2 км. Для детей 7–13 лет предусмотрены дистанции 500 и 800 м. Также для взрослых предлагается северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км. Помимо забегов всех участников и гостей ждут спортивно-развлекательные, социальные и эко-активности.