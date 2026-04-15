В Сириусе благотворительный забег «Зеленый Марафон» пройдет 30 мая

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  © Фото Руслана Ярошенко, предоставлено пресс-службой Сбера
В преддверии Дня защиты детей спортивный праздник соберет гостей и жителей Краснодарского края в Олимпийском парке

В этом году все желающие смогут принять участие в традиционном бесплатном забеге «Зеленый Марафон», который уже в 13-й раз организовывает Сбер. Старт состоится 30 мая у стадиона «Фишт». Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Взрослые и подростки 14–17 лет могут поучаствовать в забеге на 4,2 км. Для детей 7–13 лет предусмотрены дистанции 500 и 800 м. Также для взрослых предлагается северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км. Помимо забегов всех участников и гостей ждут спортивно-развлекательные, социальные и эко-активности.

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка г. Сочи:«Мы гордимся, что наш Зеленый Марафон не только вдохновляет на занятия спортом и поддерживает здоровый образ жизни, но и несет важную благотворительную миссию. В прошлом году марафон в Сириусе стал точкой притяжения порядка 1 тысячи бегунов и болельщиков, и я уверен, что в этом году участников будет не меньше. Приглашаем взрослых и детей —  вас ждут развлечения, награды и яркие эмоции!»

Читайте также:

В рамках марафона можно поучаствовать в благотворительном сборе. Средства направят на программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Внести свой вклад можно и с помощью платформы СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. В прошлом году участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учетом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

В этом году Зеленый Марафон пройдет в 60 городах по всей России — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников, и тогда мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

Как писали Юга.ру, РЖД увеличили количество «Ласточек» между Сочи, Сириусом и курортом «Роза Хутор».

Бег Благотворительность Дети Марафон Сбербанк Сириус Спорт

Новости

В Краснодаре пройдет «Библионочь». Узнали программу бесплатных событий
В Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начнут отключать c 15 апреля
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале. С чем это связано?
Власти Ростова-на-Дону будут использовать ИИ для ремонта дорожных ям. Жители критикуют идею
В Дагестане погиб 19-летний волонтер, разбиравший завалы после наводнения
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов

Лента новостей

Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
Сегодня, 11:04
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
«Анапа готовится к худшему»
Вчера, 17:52
«Анапа готовится к худшему»
Большое нефтяное пятно движется к заповеднику «Утриш»

Реклама на сайте