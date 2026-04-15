Жители юга России и Северного Кавказа чаще других закрывают долги перед банком без суда

Просроченные платежи у жителей ЮФО и СКФО чаще всего возникают по кредитным картам, потребительским и автокредитам: около 65% просроченной задолженности приходится на регионы Кавказа и 35% — на южные регионы.

В первом квартале 2026 года почти 5,7 тыс. клиентов Юго-Западного Сбербанка урегулировали долги с банком в досудебном порядке — это максимальный показатель в стране. По объему регулирования Южный макрорегион занимает третье место с показателем 3,5 млрд рублей, уступая только Центральному (7,9 млрд рублей) и Уральскому (3,7 млрд рублей) округам. Эксперты банка ожидают, что в перспективе объем проблемной задолженности продолжит снижаться, в том числе за счет новых инструментов реструктуризации кредитов.

По словам заместителя Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, руководителя блока «Проблемное взыскание и правовые вопросы» Ольги Долговой, высокий показатель урегулированных долгов в ЮФО и СКФО связан с более высоким средним уровнем заработной платы, финансовой грамотности и цифровизации: «Ипотека традиционно платится лучше, поскольку это залоговый кредит: людям хочется оставаться в комфортных условиях проживания. С потребительскими кредитами и кредитными картами чуть сложнее. Кредитная ставка также влияет на частоту и график платежей клиентов».

При этом растет число россиян, идущих на банкротство. В 2025 году суд объявил банкротами почти 568 тыс. россиян, и 97,3% из них инициировали банкротство по своей инициативе — это почти на треть больше, чем годом ранее. Также отмечается рост банкротств среди молодежи: доля таких заемщиков до 25 лет за последние два года удвоилась. Среди основных причин — доступность процедуры, недостаточный опыт управления личными финансами и психологический аспект. В отличие от старшего поколения, молодежь нейтрально относится к статусу «банкрота» и проще отказывается от владения собственностью.

Как отмечает директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов, банкротство должно быть крайней мерой, которую имеет смысл рассмотривать, только если другие варианты не подходят: «Процедура далеко не так проста, как может показаться: назначается финансовый управляющий, который будет контролировать активы должника, а его имущество может быть реализовано на торгах в счет погашения долга перед кредиторами. Следующие 5 лет надо извещать кредиторов, что вы банкрот, и нельзя повторно начать процедуру. Законом предусмотрены ограничения, касающиеся и трудоустройства».

Эксперты банка подчеркивают, что профессиональные юристы в отличие от раздолжнителей не обещают «легкое списание» долга и рекомендуют обращаться за урегулированием к кредиторам. Именно такой подход помогает человеку восстановить платежеспособность и избежать долгосрочных репутационных рисков.