Уралсиб стал одним из лидеров в рейтинге удобства онлайн-банков UsabilityLab
Банк Уралсиб вошел в число лидеров ежегодного исследования удобства и доступности онлайн-банков для физлиц от компании UsabilityLab
В топ-5 самых удобных банков Уралсиб Онлайн попал как отдельно в рейтингах приложений для Android и веб-версий iOS, так и в общем отчете UsabilityLab, где учитывался результат на обеих платформах. Также Уралсиб стал лидером среди банков по значению UX-индекса (UX — User Experience, в переводе «пользовательский опыт»), который был сформирован на основе качества интерфейса, удовлетворенности функциональностью и разрыва между ожиданиями пользователей и реальностью.
Эксперты оценивали приложения на Android и веб-версии на iOS у 15 банков. В основу исследования легли десять пользовательских сценариев, среди которых: выбор и начисление кешбэка, переводы и запрос средств через СБП, шаблоны и автоплатежи, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, настройка уведомлений и безопасности, обращение в чат поддержки.
«При разработке Уралсиб Онлайн мы руководствуемся принципом: четкие, интуитивные пользовательские пути без лишних сервисов. Каждый экран и каждый процесс построены так, чтобы как текущий, так и новый клиент могли быстро найти нужную функцию и выполнить ее в несколько касаний, не сталкиваясь с перегрузкой интерфейса или ненужными опциями. Таким образом, современные архитектурные и технические решения, лучшие рыночные практики и глубокие исследования пользовательских потребностей соединяются в единой, лаконичной экосистеме Уралсиб Онлайн, где удобство, скорость и надежность работают в гармонии, что подтверждается независимыми исследованиями», — отметил руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка Уралсиб Дмитрий Наранович.
