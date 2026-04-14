Уралсиб стал одним из лидеров в рейтинге удобства онлайн-банков UsabilityLab

В топ-5 самых удобных банков Уралсиб Онлайн попал как отдельно в рейтингах приложений для Android и веб-версий iOS, так и в общем отчете UsabilityLab, где учитывался результат на обеих платформах. Также Уралсиб стал лидером среди банков по значению UX-индекса (UX — User Experience, в переводе «пользовательский опыт»), который был сформирован на основе качества интерфейса, удовлетворенности функциональностью и разрыва между ожиданиями пользователей и реальностью.



Эксперты оценивали приложения на Android и веб-версии на iOS у 15 банков. В основу исследования легли десять пользовательских сценариев, среди которых: выбор и начисление кешбэка, переводы и запрос средств через СБП, шаблоны и автоплатежи, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, настройка уведомлений и безопасности, обращение в чат поддержки.