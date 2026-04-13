В мэрии Сочи заявили, что планируют открыть для туристов уникальный подземный храм IX века. Об инициативе стало известно после археологической экспедиции в селе Галицыно Адлерского района, в которой участвовали представители Российской академии наук, Сочинского национального парка и Сочинской епархии.

Научная группа исследовала руины древней христианской святыни в преддверии Пасхи. Храм у села Галицыно представляет собой небольшое сооружение, частично углубленное в землю (полуподземное), своды которого когда-то венчала черепичная крыша. Подобные постройки — не редкость для Черноморского побережья Кавказа: большинство раннехристианских памятников в регионе сегодня дошли до нас лишь в виде руин, как, например, знаменитый византийский храм в Лоо.