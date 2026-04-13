Древняя святыня под землей. В Сочи хотят сделать доступным для туристов храм IX века
Ученые РАН исследовали христианскую постройку у села Галицыно. Власти курорта готовы открыть объект для широкого круга посетителей
В мэрии Сочи заявили, что планируют открыть для туристов уникальный подземный храм IX века. Об инициативе стало известно после археологической экспедиции в селе Галицыно Адлерского района, в которой участвовали представители Российской академии наук, Сочинского национального парка и Сочинской епархии.
Научная группа исследовала руины древней христианской святыни в преддверии Пасхи. Храм у села Галицыно представляет собой небольшое сооружение, частично углубленное в землю (полуподземное), своды которого когда-то венчала черепичная крыша. Подобные постройки — не редкость для Черноморского побережья Кавказа: большинство раннехристианских памятников в регионе сегодня дошли до нас лишь в виде руин, как, например, знаменитый византийский храм в Лоо.
Как уточнили в пресс-службе администрации курорта, после проведения официальных археологических раскопок территорию планируют благоустроить. Храм сделают доступным для широкого круга посетителей, включая маломобильных граждан.
Находка вписывается в более широкий контекст: территория Большого Сочи хранит десятки следов византийского присутствия — от Хостинской крепости до Ахштырского храма. Однако большинство из них труднодоступны и практически не обустроены для посещения.
