Авито продлил бесплатную доставку товаров в пострадавший от паводка Дагестан до 1 мая

  © Фото freepik с сайта https://freepik.com
Пользователи сервиса уже разместили более 13 тыс. объявлений с товарами, которые отдают даром или по символической цене

В апреле на Авито появился специальный раздел #яПомогаю — он объединил объявления о товарах, которые отдают даром или по символической цене. Жители Дагестана и соседних районов, пострадавших от паводка, могут заказать товары из этого раздела с бесплатной доставкой до 1 мая.

Пользователи сервиса уже разместили там более 13 тыс. объявлений с хештегом #яПомогаю в заголовке, и по ним оформлено порядка 2700 заказов в Дагестан. Большим спросом пользуются одежда, обувь, игрушки, бытовая техника.

Гуманитарная кампания Авито стартовала 3 апреля. За минувшую неделю компания доставила в Дагестан 300 т питьевой воды и 17,6 т кормов для животных, сейчас перевозит спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Кроме того, в регион приехали сотрудники компании, которые занимаются приемом и распределением гуманитарных грузов.

Как писали Юга.ру, наводнение в Дагестане затронуло 6,2 тыс. человек, в регионе отменяют поезда и фиксируют перебои с водой.

Новости

Во Владикавказе произошел взрыв в здании с пиротехникой. Есть погибшие
Весна не придет. В Краснодарском крае в пасхальные выходные ожидаются дожди и ночные заморозки
Бывшего вице-губернатора Кубани и экс-депутата ЗСК уличили в рейдерском захвате агропромышленного комплекса
Десятки птиц в мазуте. На пляжах Анапы вновь нашли пострадавших пернатых, волонтеры просят помощи
Жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты. Что ответила мэрия?
В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

Лента новостей

Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
Сегодня, 11:23
Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
«Ставим пять»
Сегодня, 09:02
«Ставим пять»
В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей
Вымогали взятку на пляже
Сегодня, 13:27
Вымогали взятку на пляже
В Сочи будут судить группу полицейских, шантажировавших отдыхающих

