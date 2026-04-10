Авито продлил бесплатную доставку товаров в пострадавший от паводка Дагестан до 1 мая
Пользователи сервиса уже разместили более 13 тыс. объявлений с товарами, которые отдают даром или по символической цене
В апреле на Авито появился специальный раздел #яПомогаю — он объединил объявления о товарах, которые отдают даром или по символической цене. Жители Дагестана и соседних районов, пострадавших от паводка, могут заказать товары из этого раздела с бесплатной доставкой до 1 мая.
Пользователи сервиса уже разместили там более 13 тыс. объявлений с хештегом #яПомогаю в заголовке, и по ним оформлено порядка 2700 заказов в Дагестан. Большим спросом пользуются одежда, обувь, игрушки, бытовая техника.
Гуманитарная кампания Авито стартовала 3 апреля. За минувшую неделю компания доставила в Дагестан 300 т питьевой воды и 17,6 т кормов для животных, сейчас перевозит спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Кроме того, в регион приехали сотрудники компании, которые занимаются приемом и распределением гуманитарных грузов.
Как писали Юга.ру, наводнение в Дагестане затронуло 6,2 тыс. человек, в регионе отменяют поезда и фиксируют перебои с водой.