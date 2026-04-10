Превышение полномочий и служебный подлог. На Кубани арестовали главу сельского поселения
Силовики задержали главу поселения в Динском районе. Чиновник занимал должность меньше года
9 апреля журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил, что главу Новотитаровского сельского поселения Динского района Семена Васильченко заподозрили в превышении полномочий и служебном подлоге. Это произошло после проверки расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ.
Позже эту информацию подтвердило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Как рассказал собеседник агентства, Следственный комитет возбудил в отношении Васильченко уголовные дела по ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ. На время следствия подозреваемого арестовали.
Семен Васильченко является уроженцем Тимашевска. На должность главы администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района его назначили в мае 2025 года.
Как писали Юга.ру, у министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова изъяли имущество на миллиард рублей.