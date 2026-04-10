Превышение полномочий и служебный подлог. На Кубани арестовали главу сельского поселения

Краснодарский край

  • Семен Васильченко © Скриншот фото из телеграм-канала «Кошик»
Силовики задержали главу поселения в Динском районе. Чиновник занимал должность меньше года

9 апреля журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил, что главу Новотитаровского сельского поселения Динского района Семена Васильченко заподозрили в превышении полномочий и служебном подлоге. Это произошло после проверки расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ.

Позже эту информацию подтвердило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как рассказал собеседник агентства, Следственный комитет возбудил в отношении Васильченко уголовные дела по ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ. На время следствия подозреваемого арестовали.

Семен Васильченко является уроженцем Тимашевска. На должность главы администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района его назначили в мае 2025 года.

Как писали Юга.ру, у министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова изъяли имущество на миллиард рублей.

Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
