Превышение полномочий и служебный подлог. На Кубани арестовали главу сельского поселения

Силовики задержали главу поселения в Динском районе. Чиновник занимал должность меньше года

9 апреля журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил, что главу Новотитаровского сельского поселения Динского района Семена Васильченко заподозрили в превышении полномочий и служебном подлоге. Это произошло после проверки расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ.

Позже эту информацию подтвердило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.