«Роза Хутор» и Кавказ.РФ объединили усилия для создания системы обучения

Всесезонный курорт «Роза Хутор» и государственная корпорация Кавказ.РФ приступают к разработке концепции системы обучения специалистов редких «горных» профессий. Речь идет о лавинщиках, оснежителях и ратракистах. Подготовка таких кадров планируется на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня в России этих специалистов не учат.

Старт совместной работе дал визит делегации Кавказ.РФ на «Роза Хутор». Целью поездки было знакомство с моделью работы курорта, а также с его управленческими и кадровыми подходами. В состав делегации, прибывшей в Сочи, вошли 25 специалистов по эксплуатации, информационным технологиям, маркетингу и финансам, а также представители топ-менеджмента. В течение недели гости работали с профильными командами «Роза Хутор» и знакомились с функционированием инфраструктуры курорта: канатных дорог, снегоуплотнительных машин (ратраков), службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности, а также горнолыжных сервисов.

«Роза Хутор» представил коллегам собственные управленческие и цифровые решения. В их числе — подходы к управлению туристическими потоками, событийному менеджменту, продвижению, совершенствованию нормативной базы, а также особенности развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельное внимание было уделено цифровым технологиям и применению искусственного интеллекта в работе горного курорта. В частности, гостям показали разработанную департаментом цифрового развития «Роза Хутор» систему прогнозирования загруженности канатных дорог. Она предсказывает загрузку с точностью до 85%, что помогает оптимально распределять потоки гостей и улучшать качество сервиса.

«Вижу большой потенциал в нашем сотрудничестве — это не только помогает нашим командам взглянуть на привычное под другим углом, но и формирует культуру горнолыжной отрасли страны в целом. «Роза Хутор» — лидер по масштабу эксплуатации и количеству туристов. Наш «Эльбрус» уникален с точки зрения высот, на которых строим и работаем, культурного наследия, плюс мы активно строим горнолыжные локации с нуля — «Мамисон», «Ведучи». Стажировка команды на «Роза Хутор» — часть большой программы Кавказ.РФ по взращиванию специалистов и мотивации команды, без обмена опытом не будет роста», — отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.