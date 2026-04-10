«Роза Хутор» и Кавказ.РФ объединили усилия для создания системы обучения

«Роза Хутор» и Кавказ.РФ займутся подготовкой уникальных специалистов для горнолыжной отрасли — лавинщиков, ратракистов и оснежителей

Всесезонный курорт «Роза Хутор» и государственная корпорация Кавказ.РФ приступают к разработке концепции системы обучения специалистов редких «горных» профессий. Речь идет о лавинщиках, оснежителях и ратракистах. Подготовка таких кадров планируется на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня в России этих специалистов не учат.

Старт совместной работе дал визит делегации Кавказ.РФ на «Роза Хутор». Целью поездки было знакомство с моделью работы курорта, а также с его управленческими и кадровыми подходами. В состав делегации, прибывшей в Сочи, вошли 25 специалистов по эксплуатации, информационным технологиям, маркетингу и финансам, а также представители топ-менеджмента. В течение недели гости работали с профильными командами «Роза Хутор» и знакомились с функционированием инфраструктуры курорта: канатных дорог, снегоуплотнительных машин (ратраков), службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности, а также горнолыжных сервисов.

«Роза Хутор» представил коллегам собственные управленческие и цифровые решения. В их числе — подходы к управлению туристическими потоками, событийному менеджменту, продвижению, совершенствованию нормативной базы, а также особенности развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельное внимание было уделено цифровым технологиям и применению искусственного интеллекта в работе горного курорта. В частности, гостям показали разработанную департаментом цифрового развития «Роза Хутор» систему прогнозирования загруженности канатных дорог. Она предсказывает загрузку с точностью до 85%, что помогает оптимально распределять потоки гостей и улучшать качество сервиса.

«Вижу большой потенциал в нашем сотрудничестве — это не только помогает нашим командам взглянуть на привычное под другим углом, но и формирует культуру горнолыжной отрасли страны в целом. «Роза Хутор» — лидер по масштабу эксплуатации и количеству туристов. Наш «Эльбрус» уникален с точки зрения высот, на которых строим и работаем, культурного наследия, плюс мы активно строим горнолыжные локации с нуля — «Мамисон», «Ведучи». Стажировка команды на «Роза Хутор» — часть большой программы Кавказ.РФ по взращиванию специалистов и мотивации команды, без обмена опытом не будет роста», — отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Отдельным блоком работы стала подготовка кадров. Зимой на трассах «Роза Хутор» ежедневно катаются 5-6 тысяч лыжников и сноубордистов, а на «Эльбрусе» — 3-5 тысяч. Комфорт и безопасность райдеров обеспечивают профессионалы редких «горных» специальностей: лавинщики, спасатели, метеорологи, оснежители, работники горнолыжных трасс, операторы снегоуплотнительных машин (ратракисты) и операторы канатных дорог.

В России специализированной системы подготовки кадров для горнолыжной индустрии пока нет. Сотрудников кропотливо подбирают из смежных областей и долго обучают непосредственно внутри курортов. Например, чтобы подготовить специалиста-оснежителя, который способен эффективно работать на курорте, требуется в среднем около двух лет практики на месте. Такой специалист должен хорошо разбираться в гидравлике, пневматике, автоматике, релейных схемах и двигателях, а также уметь проводить слесарные работы любой сложности.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров рассказал, что совместно с командой Кавказ.РФ уже сделаны первые практические шаги к формированию системного подхода в подготовке кадров для отрасли.

«Готовится перечень профильных образовательных учреждений в регионах Северного Кавказа, включая Северную Осетию, Нальчик, Новочеркасск, другие территории, где идёт подготовка слесарных кадров и механиков. На базе этих учебных направлений можно обучать оснежителей, сотрудников служб снегоуплотнительных машин, канатных дорог. В конце апреля руководители этих учебных заведений будут приглашены к участию в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках его деловой программы «Роза Хутор» и Кавказ.РФ планируют провести интерактивную встречу, посвященную адаптации образовательных программ под актуальные потребности горнолыжной индустрии. Дальше планируется разработка программ подготовки специалистов редких «горных» профессий с возможностью стажировок на курортах и заключения ученических договоров», — прокомментировал Константин Нестеров.

По итогам визита представителей корпорации Кавказ.РФ на курорт «Роза Хутор» достигнута договоренность о регулярных контактах и дальнейшем обмене опытом. Стороны уверены, что такое взаимодействие будет способствовать развитию отрасли горного туризма в России.

Как писали Юга.ру, горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» подтвердила соответствие высшему мировому стандарту ISIA.

