Кадровые назначения в Краснодарском краевом суде. У главы появилось трое заместителей

Экс-прокурор Сочи, судья с Урала и свой кандидат из Геленджика стали замами главы кубанского суда

Карьеру начинал помощником прокурора Ленинского района Оренбурга. Затем был старшим помощником и заместителем прокурора того же района, а позже — первым заместителем Бузулукского межрайонного прокурора. С 2016 года занимал пост первого заместителя прокурора комплекса «Байконур».

Вячеслав Овечкин окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2012 года.

9 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что состав руководства кубанского суда пополнился сразу тремя новыми заместителями председателя. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Всех «топ-менеджеров» судебной системы назначили на шестилетний срок.

В прокуратуру Краснодарского края Овечкин пришел в августе 2017-го. Он прошел путь от помощника прокурора края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму до прокурора Центрального района Сочи и первого заместителя городского прокурора. С октября 2020-го работал заместителем прокурора Краснодарского края — прокурором Сочи.

Иван Бойко — представитель «внутренних» резервов самой кубанской судебной системы. До назначения возглавлял Геленджикский городской суд.