Кадровые назначения в Краснодарском краевом суде. У главы появилось трое заместителей

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Экс-прокурор Сочи, судья с Урала и свой кандидат из Геленджика стали замами главы кубанского суда

9 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что состав руководства кубанского суда пополнился сразу тремя новыми заместителями председателя. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Всех «топ-менеджеров» судебной системы назначили на шестилетний срок.

Вячеслав Овечкин окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2012 года.

Карьеру начинал помощником прокурора Ленинского района Оренбурга. Затем был старшим помощником и заместителем прокурора того же района, а позже — первым заместителем Бузулукского межрайонного прокурора. С 2016 года занимал пост первого заместителя прокурора комплекса «Байконур».

Читайте также:

В прокуратуру Краснодарского края Овечкин пришел в августе 2017-го. Он прошел путь от помощника прокурора края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму до прокурора Центрального района Сочи и первого заместителя городского прокурора. С октября 2020-го работал заместителем прокурора Краснодарского края — прокурором Сочи.

Иван Бойко — представитель «внутренних» резервов самой кубанской судебной системы. До назначения возглавлял Геленджикский городской суд. 

Константин Калашников до назначения занимал должность заместителя председателя Советского районного суда Челябинска, а до этого работал в Металлургическом районном суде того же города.

Как писали Юга.ру, против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках.

Кадровые перестановки Краснодар Суд Чиновники

Новости

Заглянуть в мир гения. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм-выставку о Франсиско Гойи
От демократии до диктатуры. В Краснодаре пройдет лекция о Франции в эпоху Наполеона
Затяжной шторм: магнитные бури накроют Землю на три дня из-за корональной дыры
Возле аэропорта Краснодара появилась бесплатная круглосуточная парковка
«Главная объединяющая сила». Губернатор Краснодарского края встретился с патриархом Кириллом на фоне протестов против строительства храма в ЮМР

Лента новостей

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
8 апреля, 19:58
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Как устроено единственное котокафе в Краснодаре
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
8 апреля, 18:04
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Весенний чекап краснодарца
8 апреля, 15:15 Реклама
Весенний чекап краснодарца
Какие анализы надо сдать обязательно, даже если ничего не болит

