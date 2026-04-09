Затяжной шторм: магнитные бури накроют Землю на три дня из-за корональной дыры

  © Фото пользователя starline с сайта freepik.com
На территории России ожидаются магнитные бури. Штормить будет с 10 по 12 апреля

9 апреля пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что предстоящие магнитные бури на Земле продлятся дольше, чем ожидалось ранее — от двух до трех дней. Это связано с воздействием корональной дыры на Солнце. Геомагнитные возмущения прогнозируют с 10 по 12 апреля.

«По-видимому, сегодня последний спокойный день перед 2–3 дневным периодом возмущений, который ожидается с пятницы по субботу или даже по воскресенье», — сказано в сообщении.

Специалисты также отметили, что вспышечная активность остается на низком уровне, при этом она не исчезает полностью.

По предварительным данным ученых, магнитная буря не превысит уровень G2. Напомним, что первый сильный космический шторм 2026 года длился около 42 часов и достигла отметки G4.7.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительный, G2 — средний, G3 — сильный, G4 — очень сильный, G5 — экстремальный. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.

Как писали Юга.ру, 11 марта жители Краснодарского края увидели в небе летящий огненный шар, который разрушился над Черным морем.

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Как устроено единственное котокафе в Краснодаре
Какие анализы надо сдать обязательно, даже если ничего не болит

