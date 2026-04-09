Возле аэропорта Краснодара появилась бесплатная круглосуточная парковка

Недалеко от краснодарского аэропорта благоустроили бесплатную парковку на 35 мест

9 апреля пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что недалеко от терминала благоустроили бесплатную круглосуточную парковку. Она находится в пяти минутах ходьбы от аэровокзала на улице Евдокии Бершанской.

Площадь парковки — более 800 кв. метров. Она рассчитана на 35 мест, три из которых — для транспорта маломобильных граждан.