Возле аэропорта Краснодара появилась бесплатная круглосуточная парковка

Краснодарский край

  © Скриншот фото с сайта аэропорта Краснодара
Недалеко от краснодарского аэропорта благоустроили бесплатную парковку на 35 мест

9 апреля пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что недалеко от терминала благоустроили бесплатную круглосуточную парковку. Она находится в пяти минутах ходьбы от аэровокзала на улице Евдокии Бершанской.

Площадь парковки — более 800 кв. метров. Она рассчитана на 35 мест, три из которых — для транспорта маломобильных граждан.

Также в пресс-службе отметили, что, помимо парковки, были благоустроены тротуары — теперь можно комфортно дойти до терминала со стороны улицы Евдокии Бершанской. Кроме того, обустроены парковочные зоны для работников аэропорта.

Как писали Юга.ру, с 1 апреля в Краснодаре продлили срок постоплаты парковок из-за перебоев с интернетом.

Реклама на сайте