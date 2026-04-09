Уралсиб улучшил взаимодействие с цифровой платформой продаж недвижимости ДВИЖ

Банк Уралсиб обновил формат взаимодействия с платформой ДВИЖ и перешел на работу по протоколу API — безопасному обмену данными по ипотечным заявкам

ДВИЖ* — это набор сервисов для быстрых сделок с недвижимостью. Он помогает застройщикам и банкам вести клиента от заявки на ипотеку до регистрации сделки в Росреестре. Интеграция по API обеспечивает защищенный обмен данными между информационными системами банка и платформы.

Благодаря интеграции с платформой «ДВИЖ», банк «Уралсиб» сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут. Теперь персональные данные передаются по защищенному каналу, а клиенты могут быстрее оформить сделку у 100 крупнейших застройщиков страны.



Согласно данным «Русипотеки», по итогам 2025 года банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля . Основной рост в прошлом году происходил за счет кредитования по собственным программам банка.

*Платформа принадлежит ООО «Цифровые продажи», категория 6+.