Заглянуть в мир гения. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм-выставку о Франсиско Гойи
В Краснодаре покажут документалку о художнике, которого называли последним из классиков и первым из модернистов (16+)
Проект «Арт-лекторий в кино» анонсировал на 13 апреля показ фильма-выставки «Тени Гойи». Лента посвещена знаменитому испанскому живописцу.
Это лента совместного производства Франции, Испании и Португалии. Зрители вместе с постанощиками будут искать тайные смыслы в картинах и гравюрах мастера.
В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард:
Франсиско Гойя — один из первых и наиболее ярких художников эпохи романтизма. Многие искусствоведы называют его «последним из старых мастеров и первым из современных».
В 1786 году Гойя стал художником испанского короля Карла III, а в 1789-м, после смерти монарха, его сын Карл IV присвоил мастеру звание придворного живописца. Художник стал самым востребованным портретистом среди мадридской аристократии.
В конце 1790-х годов Гойя создал две свои самые скандальные картины — «Маха обнаженная» и «Маха одетая». Это было беспрецедентное для испанского искусства того времени изображение женщины с реалистичными чертами, что вызвало возмущение церкви.
Фильм будут демонстрировать на английском, французском и испанском языках с русскими субтитрами. Перед показом состоится лекция искусствоведа Яны Манаковой.
Показ состоится 13 апреля в 19:00 в кинотеатре «Каро 8».
