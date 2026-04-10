Заглянуть в мир гения. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм-выставку о Франсиско Гойи

Краснодарский край

Распечатать

  • Семья Карла IV © Изображение является общественным достоянием
В Краснодаре покажут документалку о художнике, которого называли последним из классиков и первым из модернистов (16+)

Проект «Арт-лекторий в кино» анонсировал на 13 апреля показ фильма-выставки «Тени Гойи». Лента посвещена знаменитому испанскому живописцу.

Это лента совместного производства Франции, Испании и Португалии. Зрители вместе с постанощиками будут искать тайные смыслы в картинах и гравюрах мастера.

Франсиско Гойя — один из первых и наиболее ярких художников эпохи романтизма. Многие искусствоведы называют его «последним из старых мастеров и первым из современных».

В 1786 году Гойя стал художником испанского короля Карла III, а в 1789-м, после смерти монарха, его сын Карл IV присвоил мастеру звание придворного живописца. Художник стал самым востребованным портретистом среди мадридской аристократии.

В конце 1790-х годов Гойя создал две свои самые скандальные картины — «Маха обнаженная» и «Маха одетая». Это было беспрецедентное для испанского искусства того времени изображение женщины с реалистичными чертами, что вызвало возмущение церкви.

Фильм будут демонстрировать на английском, французском и испанском языках с русскими субтитрами. Перед показом состоится лекция искусствоведа Яны Манаковой.

Показ состоится 13 апреля в 19:00 в кинотеатре «Каро 8».

Афиша Искусство Кино Краснодар Лекции отдых Развлечения События

Новости

Лента новостей

8 апреля, 15:15 Реклама
Реклама на сайте