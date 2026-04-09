Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам первого квартала 2026 года вырос в 1,4 раза и на 1 апреля составил 83 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба за первые три месяца 2026 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 12 млрд рублей.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — 10 лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у партнеров Уралсиба и в офисе банка.

