Экс-губернатора Ростовской области могут лишить имущества

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
7 апреля Октябрьский районный суд Краснодара зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры к бывшему сенатору и экс-губернатору Ростовской области Владимиру Чубу. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество чиновника по закону «О контроле за соответствием расходов и доходов».

Что именно хочет Генпрокурора отобрать и на какую сумму, не уточняется.

Ответчиками по иску выступают 12 человек — бизнесмены и бывшие политики. В списке значатся действующий депутат ЗСК Борис Юнанов, основатель ростовского завода «Юг Руси» Сергей Кислов и учредитель этой же компании Василий Кислов.

Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область с 1991 по 2010 год. На должность губернатора его назначил Борис Ельцин вскоре после августовского путча.

В 1996 году Чуб выиграл первые прямые выборы главы области. Тогда важную роль сыграло обещание не допустить строительства Ростовской АЭС. Против проекта активно выступали экологи и местные жители. Тем не менее, станцию запустили уже в 2000 году.

После ухода с поста губернатора Владимир Чуб стал сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Вскоре донской парламент принял закон «О гарантиях губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Чубу выплачивают 80% от заработной платы действующего губернатора. В настоящее время он находится на пенсии.

Как писали Юга.ру, 7 апреля на вице-губернатора Кубани Андрея Коробку завели уголовное дело. В его поместье нашли миллионы долларов и евро.

Деньги Краснодар Ростов-на-Дону Ростовская область Суд Чиновники

Новости

Лента новостей

Вчера, 18:11
Весенний чекап краснодарца
Сегодня, 15:15 Реклама
Весенний чекап краснодарца
Какие анализы надо сдать обязательно, даже если ничего не болит
3 апреля, 16:15
Реклама на сайте