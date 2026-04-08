В России в 2026 году интернет и связь подорожают на 15–20%

Эксперт объяснил, почему подорожают интернет и связь в течение года

7 апреля основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов рассказал «Газете.ru», что в 2026 году ожидается подорожание услуг интернета и связи на 15–20%.

По его словам, тенденция к повышению сохраняется уже на протяжении года. Он отметил, что самые дешевые тарифы со скоростью от 100 Мбит/с с января по декабрь 2025 года в среднем подорожали на 24%.

Также рост стоимости услуг операторы объясняют увеличением затрат на оборудование, сервисное обслуживание и электроэнергию, повышением НДС до 22%, а также необходимостью модернизации сетей.

Скворцов рассказал, что с 1 сентября в России планируется замена устаревших медных сетей на оптоволокно, что также отразится на стоимости интернета.