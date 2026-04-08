В России в 2026 году интернет и связь подорожают на 15–20%

Вся Россия

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Эксперт объяснил, почему подорожают интернет и связь в течение года

7 апреля основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов рассказал «Газете.ru», что в 2026 году ожидается подорожание услуг интернета и связи на 15–20%.

По его словам, тенденция к повышению сохраняется уже на протяжении года. Он отметил, что самые дешевые тарифы со скоростью от 100 Мбит/с с января по декабрь 2025 года в среднем подорожали на 24%.

Также рост стоимости услуг операторы объясняют увеличением затрат на оборудование, сервисное обслуживание и электроэнергию, повышением НДС до 22%, а также необходимостью модернизации сетей.

Скворцов рассказал, что с 1 сентября в России планируется замена устаревших медных сетей на оптоволокно, что также отразится на стоимости интернета.

Помимо этого, причинами названы необходимость хранения данных по «закону Яровой», импортозамещение инфраструктуры и рост потребления трафика. В 2026 году на рост цен также повлияло изменение мобильных тарифов, где появилось большое количество СМС.

«Если еще год назад казалось, что услуга уходит в прошлое, то во время ограничений сети и блокировок мессенджеров СМС снова стали актуальными. Мы видим, что некоторые операторы стали чаще добавлять расширенные пакеты СМС в тарифы», — отметил Сергей Скворцов.

Он подчеркнул, что сильного роста тарифов не ожидается, однако повышения не избежать.

«В условиях конкуренции операторам придется искать баланс между желанием покрыть растущие расходы и необходимостью учитывать покупательскую способность на фоне общего роста цен. Скорее всего, повышение окажется сопоставимым с динамикой прошлого года», — подытожил Скворцов.

Как писали Юга.ру, 31 марта в Ростове-на-Дону тестировали «белый список» на домашнем интернете. Один из крупных провайдеров опроверг информацию.

Деньги Интернет Мобильная связь Связь Технологии

Новости

Лента новостей

Вчера, 18:11
Прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань»
Сегодня, 15:15 Реклама
Весенний чекап краснодарца
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Реклама на сайте