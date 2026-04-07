В Ростове-на-Дону детям с ограниченными возможностями запретили заниматься в парке

В ростовском парке Горького детям с ОВЗ не разрешили заниматься жонглированием. Это не первый случай

5 апреля жительница Ростова-на-Дону и основательница проекта для родителей детей с аутизмом «Клуб Крылышек» Ангелина Горяйнова на своей странице в Instagram* рассказала, что детям с ограниченными возможностями здоровья запретили заниматься жонглированием в парке имени Горького, потому что «людям неприятно и некомфортно на это смотреть».

«Вы серьезно решили, что жонглирующий ребенок — это угроза порядку? Нет, это не про порядок. Я переведу на человеческий: «Не мешайте нам жить в иллюзии, что инвалидности не существует. Спрячьте своих детей, чтобы нам было красиво», — прокомментировала девушка.

7 апреля издание «Блокнот Ростов» связалось с руководителем инклюзивного направления организации «Бадабум+» Ильей Данчевым, с которым дети находились в парке.

По его словам, обычно ребята занимаются в студии, однако в тот день была хорошая погода, поэтому они решили собраться в парке имени Горького. Встречу назначили возле сцены, которая на данный момент огорожена забором.

«Я на 10 минут опаздывал, и в это время к ребятам подошел мужчина, который представился Вадимом. С его слов, он замдиректора парка. Он подошел к моей помощнице и начал узнавать, кто мы и что мы. Собралось шесть детей, пять взрослых, помощница и я. Я перехватил диалог, после чего Вадим начал объяснять, что мы не можем просто прийти в парк и пожонглировать в сторонке — не на сцене, которая к тому же закрыта. В конечном итоге он нас выпроводил из парка. Но когда мы выходили, то увидели, что внутри работает воскресный базар, где было человек 200», — рассказал Данчев журналистам.

Одна из присутствующих мам на занятии отметила, что мужчина сначала предложил детям уйти в глубь парка, а затем — покинуть его территорию.

«Сказали, что это несанкционированно — что нас много, но толпы не было. То есть ребенок играет в парке — это уже запрет, это какой-то бред. Дети классами гуляют в парке, они ни с кем это не согласовывают. Почему мы должны были это согласовывать? Мы вообще из Батайска ехали», — рассказала женщина.

Позднее «Блокнот Ростов» связался с директором парка имени Горького Мариной Балберовой. Она заявила, что «не может понять, что было 29 марта», а также не ответила на вопрос, есть ли у них сотрудник, который подходил к детям.