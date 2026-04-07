В Ростове-на-Дону детям с ограниченными возможностями запретили заниматься в парке
В ростовском парке Горького детям с ОВЗ не разрешили заниматься жонглированием. Это не первый случай
5 апреля жительница Ростова-на-Дону и основательница проекта для родителей детей с аутизмом «Клуб Крылышек» Ангелина Горяйнова на своей странице в Instagram* рассказала, что детям с ограниченными возможностями здоровья запретили заниматься жонглированием в парке имени Горького, потому что «людям неприятно и некомфортно на это смотреть».
«Вы серьезно решили, что жонглирующий ребенок — это угроза порядку? Нет, это не про порядок. Я переведу на человеческий: «Не мешайте нам жить в иллюзии, что инвалидности не существует. Спрячьте своих детей, чтобы нам было красиво», — прокомментировала девушка.
7 апреля издание «Блокнот Ростов» связалось с руководителем инклюзивного направления организации «Бадабум+» Ильей Данчевым, с которым дети находились в парке.
По его словам, обычно ребята занимаются в студии, однако в тот день была хорошая погода, поэтому они решили собраться в парке имени Горького. Встречу назначили возле сцены, которая на данный момент огорожена забором.
«Я на 10 минут опаздывал, и в это время к ребятам подошел мужчина, который представился Вадимом. С его слов, он замдиректора парка. Он подошел к моей помощнице и начал узнавать, кто мы и что мы. Собралось шесть детей, пять взрослых, помощница и я. Я перехватил диалог, после чего Вадим начал объяснять, что мы не можем просто прийти в парк и пожонглировать в сторонке — не на сцене, которая к тому же закрыта. В конечном итоге он нас выпроводил из парка. Но когда мы выходили, то увидели, что внутри работает воскресный базар, где было человек 200», — рассказал Данчев журналистам.
Одна из присутствующих мам на занятии отметила, что мужчина сначала предложил детям уйти в глубь парка, а затем — покинуть его территорию.
«Сказали, что это несанкционированно — что нас много, но толпы не было. То есть ребенок играет в парке — это уже запрет, это какой-то бред. Дети классами гуляют в парке, они ни с кем это не согласовывают. Почему мы должны были это согласовывать? Мы вообще из Батайска ехали», — рассказала женщина.
Позднее «Блокнот Ростов» связался с директором парка имени Горького Мариной Балберовой. Она заявила, что «не может понять, что было 29 марта», а также не ответила на вопрос, есть ли у них сотрудник, который подходил к детям.
«Мешаем другим посетителям»:
По словам Балберовой, на данный момент Данчев не имеет претензий к парку, а дети занимаются там три раза в неделю. Однако Илья заявил журналистам, что претензия осталась нерешенной.
Также директор парка возмутилась роликом, который опубликовала Ангелина Горяйнова:
«Что такое «по словам родителей»? Понимаете, сейчас блогерша, которая в запрещенной сети Instagram* все это разместила. Это клевета или это социальный бум, это поднятие нездорового общественного мнения?»
7 апреля издание Rostof.ru сообщило, что в управлении культуры Ростова причиной отмены занятия назвали «отсутствие согласования мероприятия с администрацией парка в установленном порядке».
Также Илья Данчев рассказал о другой ситуации, которая произошла 1 апреля в парке имени Вити Черевичкина. Тогда артисты должны были провести праздник, однако пошел дождь, и администрация попросила организацию перенести мероприятие.
«Но нам дорога ложка к обеду. И они начали конфронтировать. В конечном итоге они вызвали моего заместителя и сказали ей, чтобы я больше не приходил в их парк с моими детьми, так как отдыхающие могут пожаловаться», — рассказал Данчев.
В администрации парка сообщили, что праздник был проведен и сокращен, «чтобы дети не заболели». Также они заявили, что никто с помощницей Ильи не разговаривал.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.