Массовое отключение: в Краснодаре 8 апреля без света останутся более 700 адресов

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 апреля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • 1 Мая, 65–67, 93;
  • 1 линия ПРК, 134;
  • 40-летия Победы, 146/7, 146/9;
  • Адыгейская Набережная, 121–175, 211;
  • Альпийская, 5;
  • Бабушкина, 75–93, 72–90;
  • Бершанской, 308, 400–402, 402/3, 402/б;
  • Власова, 129–157;
  • Герцена, 213–241, 116–134, 136–148, 136/1;
  • Дзержинского, 38–40, 38/1;
  • Дорожный переулок, 18;
  • Драгоценная, 13–33, 4–10;
  • Измаильская, 15, 4, 8, 14;
  • Ишунина, 19–27, 32;
  • переулок Ишунина, 7, 6–8;
  • Кавказская, 137, 154;
  • Керченская, 33–59, 42–64;
  • Кирова, 263–269;
  • Кияшко, 11–19;
  • переулок Кияшко, 1–11, 2–12;
  • Клиническая, 7, 2;
  • Колхозная, 19–53, 30–60, 53/1;
  • Комарова, 58–60;
  • Куликово Поле, 25, 29, 33, 39, 25/2;
  • Луговой проезд, 1–35, 2–28;
  • Лузана, 41, 53, 44–52, 41/1;
  • Малахитовая, 2–18;
  • Маяковского, 121–123;
  • Механическая, 9–27, 6–12, 15/1;
  • Павлова, 7–25, 18–40;
  • Передерия, 145–177, 112–150;
  • Петровский переулок, 31–51, 30–54;
  • Плодовая, 1–11, 15–19, 2–4, 18;
  • Пригородная, 265–289, 96–98, 289/3;
  • Пролетарская, 41, 30–42;
  • Ратной Славы, 33–37, 54, 58–80;
  • Российская, 158;
  • Ростовское шоссе, 25–27, 25/4, 25/7, 27/1;
  • Рылеева, 75–77, 81–101, 102–128;
  • Рымнинская, 11;
  • Симферопольская, 34, 38–44, 34/а;
  • Степная, 1, 13, 10, 14–20, 28–42;
  • Таманская, 57–83, 50–70;
  • Тургенева, 197–203, 199/1, 199/2, 203/3;
  • Уральская, 146–152, 158, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7;
  • Фадеева, 313–327;
  • Фурманова, 25–41, 58–74;
  • 1-й Черноморский проезд, 23–51, 28–56;
  • Шевкунова, 21, 22;
  • Шевченко, 1–25;
  • Шоссе Нефтяников, 36–38;
  • Энгельса, 149–163, 128–148;
  • проезд Энгельса, 1–19, 2–14;
  • Южная, 7–21, 8–22, 36;
  • Ярославская, 53–97, 66–88, 78/2, 78/4.

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Тюляева, 14–20, 16/1, 16а.

С 9:00 до 13:00 по адресам:

  • Березанская, 1–7, 93–99, 2–12, 88–94, 88/2;
  • Длинная, 315–361, 278–316;
  • Ипподромная, 49, 95–99, 54–60, 80/1;
  • Кавказская, 53;
  • Казачья, 49–59, 56–78, 124–128;
  • переулок Правды, 22;
  • Путевая, 17–87, 36–64;
  • Широкий переулок, 62–64.

С 8:00 до 18:00:

  • Архангельская, 59–73, 52–70;
  • Архангельский 1-й проезд, 13–35, 14–38;
  • Архангельский 2-й проезд, 5–21, 6–40;
  • Архангельский 3-й проезд, 1–31, 6–52;
  • Архангельский 4-й проезд, 13–27, 14–28;
  • Архангельский 5-й проезд, 11–35;
  • Архангельский 6-й проезд, 15–27, 35–51, 14–38;
  • Беломорская, 22–28;
  • Беломорский проезд, 1–31, 35, 2–8, 12;
  • Звенигородская, 7–31, 7/9;
  • Поморская, 24–76;
  • Холмогорская, 23–77, 2–60;
  • Югорская, 20.

А с 9:00 до 16:00 на улицах:

  • Базовская, 43;
  • Леваневского, 57–71, 60–78, 48/2;
  • Чапаева, 115–133, 130–134, 138–154;
  • Янковского, 45–69, 46–78.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

В Краснодарском музее показывают русский авангард
В Краснодаре стартует сезон речной навигации по реке Кубань
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»

