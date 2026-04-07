Массовое отключение: в Краснодаре 8 апреля без света останутся более 700 адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 апреля отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 1 Мая, 65–67, 93;
- 1 линия ПРК, 134;
- 40-летия Победы, 146/7, 146/9;
- Адыгейская Набережная, 121–175, 211;
- Альпийская, 5;
- Бабушкина, 75–93, 72–90;
- Бершанской, 308, 400–402, 402/3, 402/б;
- Власова, 129–157;
- Герцена, 213–241, 116–134, 136–148, 136/1;
- Дзержинского, 38–40, 38/1;
- Дорожный переулок, 18;
- Драгоценная, 13–33, 4–10;
- Измаильская, 15, 4, 8, 14;
- Ишунина, 19–27, 32;
- переулок Ишунина, 7, 6–8;
- Кавказская, 137, 154;
- Керченская, 33–59, 42–64;
- Кирова, 263–269;
- Кияшко, 11–19;
- переулок Кияшко, 1–11, 2–12;
- Клиническая, 7, 2;
- Колхозная, 19–53, 30–60, 53/1;
- Комарова, 58–60;
- Куликово Поле, 25, 29, 33, 39, 25/2;
- Луговой проезд, 1–35, 2–28;
- Лузана, 41, 53, 44–52, 41/1;
- Малахитовая, 2–18;
- Маяковского, 121–123;
- Механическая, 9–27, 6–12, 15/1;
- Павлова, 7–25, 18–40;
- Передерия, 145–177, 112–150;
- Петровский переулок, 31–51, 30–54;
- Плодовая, 1–11, 15–19, 2–4, 18;
- Пригородная, 265–289, 96–98, 289/3;
- Пролетарская, 41, 30–42;
- Ратной Славы, 33–37, 54, 58–80;
- Российская, 158;
- Ростовское шоссе, 25–27, 25/4, 25/7, 27/1;
- Рылеева, 75–77, 81–101, 102–128;
- Рымнинская, 11;
- Симферопольская, 34, 38–44, 34/а;
- Степная, 1, 13, 10, 14–20, 28–42;
- Таманская, 57–83, 50–70;
- Тургенева, 197–203, 199/1, 199/2, 203/3;
- Уральская, 146–152, 158, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7;
- Фадеева, 313–327;
- Фурманова, 25–41, 58–74;
- 1-й Черноморский проезд, 23–51, 28–56;
- Шевкунова, 21, 22;
- Шевченко, 1–25;
- Шоссе Нефтяников, 36–38;
- Энгельса, 149–163, 128–148;
- проезд Энгельса, 1–19, 2–14;
- Южная, 7–21, 8–22, 36;
- Ярославская, 53–97, 66–88, 78/2, 78/4.
С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Тюляева, 14–20, 16/1, 16а.
С 9:00 до 13:00 по адресам:
- Березанская, 1–7, 93–99, 2–12, 88–94, 88/2;
- Длинная, 315–361, 278–316;
- Ипподромная, 49, 95–99, 54–60, 80/1;
- Кавказская, 53;
- Казачья, 49–59, 56–78, 124–128;
- переулок Правды, 22;
- Путевая, 17–87, 36–64;
- Широкий переулок, 62–64.
С 8:00 до 18:00:
- Архангельская, 59–73, 52–70;
- Архангельский 1-й проезд, 13–35, 14–38;
- Архангельский 2-й проезд, 5–21, 6–40;
- Архангельский 3-й проезд, 1–31, 6–52;
- Архангельский 4-й проезд, 13–27, 14–28;
- Архангельский 5-й проезд, 11–35;
- Архангельский 6-й проезд, 15–27, 35–51, 14–38;
- Беломорская, 22–28;
- Беломорский проезд, 1–31, 35, 2–8, 12;
- Звенигородская, 7–31, 7/9;
- Поморская, 24–76;
- Холмогорская, 23–77, 2–60;
- Югорская, 20.
А с 9:00 до 16:00 на улицах:
- Базовская, 43;
- Леваневского, 57–71, 60–78, 48/2;
- Чапаева, 115–133, 130–134, 138–154;
- Янковского, 45–69, 46–78.
Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.
3 апреля, 16:15Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»