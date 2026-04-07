Массовое отключение: в Краснодаре 8 апреля без света останутся более 700 адресов

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 8 апреля отключат электричество.

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Тюляева, 14–20, 16/1, 16а.

С 9:00 до 13:00 по адресам:

Березанская, 1–7, 93–99, 2–12, 88–94, 88/2;

Длинная, 315–361, 278–316;

Ипподромная, 49, 95–99, 54–60, 80/1;

Кавказская, 53;

Казачья, 49–59, 56–78, 124–128;

переулок Правды, 22;

Путевая, 17–87, 36–64;

Широкий переулок, 62–64.

С 8:00 до 18:00:

Архангельская, 59–73, 52–70;

Архангельский 1-й проезд, 13–35, 14–38;

Архангельский 2-й проезд, 5–21, 6–40;

Архангельский 3-й проезд, 1–31, 6–52;

Архангельский 4-й проезд, 13–27, 14–28;

Архангельский 5-й проезд, 11–35;

Архангельский 6-й проезд, 15–27, 35–51, 14–38;

Беломорская, 22–28;

Беломорский проезд, 1–31, 35, 2–8, 12;

Звенигородская, 7–31, 7/9;

Поморская, 24–76;

Холмогорская, 23–77, 2–60;

Югорская, 20.

А с 9:00 до 16:00 на улицах: