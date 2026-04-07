«Ключевой плюс» Уралсиба вошел в топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой

Вклад «Ключевой плюс» банка Уралсиб вошел в мартовский рейтинг выгодных депозитов с плавающей ставкой

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты изучили условия вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения.



При составлении исследования аналитики портала учли: величину процентной ставки по вкладу и правила ее начисления;

минимальную сумму и срок размещения вклада;

доход при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей;

порядок пополнения или расходования средств вклада;

условия досрочного расторжения договора;

возможность открыть вклад дистанционно.

При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 13,8–15,4% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» составляет 500 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

