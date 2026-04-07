«Ключевой плюс» Уралсиба вошел в топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
Вклад «Ключевой плюс» банка Уралсиб вошел в мартовский рейтинг выгодных депозитов с плавающей ставкой
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты изучили условия вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения.
При составлении исследования аналитики портала учли:
- величину процентной ставки по вкладу и правила ее начисления;
- минимальную сумму и срок размещения вклада;
- доход при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей;
- порядок пополнения или расходования средств вклада;
- условия досрочного расторжения договора;
- возможность открыть вклад дистанционно.
При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 13,8–15,4% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» составляет 500 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.
Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовок 2025 года.
