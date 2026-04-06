Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по размеру ипотечного портфеля по итогам февраля 2026 года

Исследование подготовили аналитики «Русипотеки». Также Уралсиб занял 11-е место по объемам кредитования, в том числе на первичном рынке жилья. 

За февраль 2026 года банк увеличил объем выдачи ипотеки до 3,4 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам Уралсиба. 

25 марта банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам. Займ (18,08–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (19,187–35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовок 2025 года.

Минцифры разослало компаниям инструкцию, как вычислять VPN на телефонах
На Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с
Дагестан снова под водой: затоплены тысячи домов, рухнула часть многоэтажки, есть погибшие
«Обезжиривание» продолжается. У вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и его приближенных отберут активы на 10 млрд рублей
Летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет запущено морское сообщение
В Новороссийске количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до 10. В Геленджике закрыли детский сад

Пассажиры спали в терминалах на полу
Сегодня, 11:04
Пассажиры спали в терминалах на полу
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

