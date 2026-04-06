Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по размеру ипотечного портфеля по итогам февраля 2026 года

Исследование подготовили аналитики «Русипотеки». Также Уралсиб занял 11-е место по объемам кредитования, в том числе на первичном рынке жилья.



За февраль 2026 года банк увеличил объем выдачи ипотеки до 3,4 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам Уралсиба.

25 марта банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам. Займ (18,08–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (19,187–35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

